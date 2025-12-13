Más de 360 entidades públicas de 24 regiones del país, entre ellas las ubicadas en Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao, participarán en una compra corporativa de materiales de oficina y artículos de limpieza, bajo la conducción de la Central de Compras Públicas (Perú Compras). La convocatoria se formalizó a través de la Resolución Directorial N° 039-2025-EF/54.01.

Las instituciones incluidas en el proceso podrán programar con anticipación la adquisición de hasta siete categorías de bienes considerados esenciales para su funcionamiento, con un horizonte de abastecimiento que va desde abril de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

El requerimiento contempla 37 tipos de productos de alta rotación, entre ellos papel bond, bolígrafos, archivadores, papel toalla y artículos de higiene. Para mayor información, puede ingresar al siguiente enlace.

Como parte del proceso, Perú Compras realizó una jornada informativa dirigida a las entidades convocadas de Lima y Callao, con el objetivo de absolver consultas técnicas sobre el procedimiento y el registro de requerimientos en la plataforma correspondiente. Esta actividad será replicada en los próximos días para las instituciones participantes.

Las entidades incluidas en la resolución podrán confirmar su participación registrando las cantidades necesarias en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Perú Compras, herramienta a través de la cual se desarrollará el proceso de adquisición.

Charlas en regiones

De manera complementaria, el equipo técnico de Perú Compras ya ha desarrollado charlas informativas en regiones como Áncash, Arequipa, Cusco, La Libertad y Puno, dirigidas a los representantes de las entidades convocadas, con el fin de explicar los alcances y procedimientos de esta modalidad de contratación.

Dato

La compra corporativa es un mecanismo de contratación pública que permite consolidar la demanda de bienes similares de varias entidades en un solo proceso, con el objetivo de lograr mayor eficiencia en costos, plazos y gestión administrativa.