Perú Compras. (Foto: GEC)
Perú Compras. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Más de 360 entidades públicas de 24 regiones se unirán en una adquisición por volumen de materiales de oficina y limpieza para generar un mayor ahorro al Estado, tal como lo indica Resolución Directoral N° 039-2025-EF/54.01, que aprueba esta compra corporativa obligatoria.

Las entidades públicas participantes

Esta compra incluye 37 variedades de los siguientes bienes: papel bond homologado, bolígrafo, archivador tipo lomo, plumón, jabón para higiene de manos no medicinal, papel higiénico y papel toalla. Para más detalles, los interesados pueden acceder a este .

LEA TAMBIÉN: Siete entidades financieras alistan ingreso a Perú, ¿cuál es la frustración de bancos líderes?

Perú Compras estará a cargo del proceso de contratación hasta la selección de los proveedores, mientras que cada entidad participante tendrá la responsabilidad de emitir sus órdenes de compra, realizar seguimiento y efectuar los pagos de manera oportuna.

Las instituciones convocadas podrán confirmar su participación en esta compra corporativa hasta el 30 de diciembre del 2025, registrando su necesidad (cantidades) en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Perú Compras, a través de la cual se llevará a cabo el proceso.

TE PUEDE INTERESAR

Estos son los planes de Perú Compras ante la nueva Ley de Contrataciones
Lourdes Katushka Tapia Solari es nombrada gerente general de Perú Compras
Contraloría inicia intervención de Perú Compras por “denuncias públicas”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.