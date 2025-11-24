Más de 360 entidades públicas de 24 regiones se unirán en una adquisición por volumen de materiales de oficina y limpieza para generar un mayor ahorro al Estado, tal como lo indica Resolución Directoral N° 039-2025-EF/54.01, que aprueba esta compra corporativa obligatoria.

Las entidades públicas participantes podrán adquirir con anticipación hasta siete categorías de bienes esenciales para el desarrollo de sus funciones para el abastecimiento de abril del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2027.

Esta compra incluye 37 variedades de los siguientes bienes: papel bond homologado, bolígrafo, archivador tipo lomo, plumón, jabón para higiene de manos no medicinal, papel higiénico y papel toalla. Para más detalles, los interesados pueden acceder a este enlace.

Perú Compras estará a cargo del proceso de contratación hasta la selección de los proveedores, mientras que cada entidad participante tendrá la responsabilidad de emitir sus órdenes de compra, realizar seguimiento y efectuar los pagos de manera oportuna.

Las instituciones convocadas podrán confirmar su participación en esta compra corporativa hasta el 30 de diciembre del 2025, registrando su necesidad (cantidades) en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Perú Compras, a través de la cual se llevará a cabo el proceso.