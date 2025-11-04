En el marco de CADE Ejecutivos 2025, Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, indicó a Gestión que son seis las solicitudes formales que ya están en trámite dentro de su entidad para abrir el mercado financiero a nuevos jugadores. Pero hay una que está más adelante que el resto en esta proceso.

De igual forma, Espinosa dio detalles de cómo avanza la propuesta de la superintendencia para implementar el open banking en el Perú. El equipo técnico que se dedicará directamente a ello ya está dando los primeros pasos para hacer posible este mecanismo de intercambio de información entre entidades bancarias.

El más avanzado de los seis

Durante el Perú Banking & Finance Summit 2025: El Futuro de la banca a Nivel Global y Local, organizado por El Dorado Investments, la SBS ya había comentado que siete entidades financieras y dos billeteras digitales buscaban sumarse al mercado peruano.

Sin embargo, ahora el superintendente Espinosa aclaró que son seis las solicitudes formales, es decir, que están con trámites iniciados, las que han sido presentadas ante su entidad.

De ese grupo, el titular de la SBS precisó a Gestión cuál es la que se encuentra adelante en su proceso. Se llama Prex y es una billetera digital de origen uruguayo.

“Ese es el caso más avanzado. Le otorgamos ya la licencia de organización, que es el primer paso, entre finales e inicios de este año. Ha sido un proceso que se trabó en algún momento. Ahora están en la etapa donde tienen que demostrar que cuentan con el equipo operativo necesario para funcionar aquí”, remarcó.

La cabeza de la SBS recordó que Prex ya opera en Perú como billetera digital, precisamente. Sin embargo, ahora están tramitando licencia de empresa de crédito con ampliación de operaciones para hacer dinero electrónico.

Sergio Espinosa, superintendente de Banca, Seguros y AFP. (Foto: Hugo Pérez)

¿Qué le falta a Prex para conseguir el visto bueno de la SBS? Según Espinosa, superar el proceso de revisión de sus manejos de riesgos y sistemas para darle la licencia de funcionamiento. El caso de la entidad financiera de origen uruguayo es el único que se encuentra en este estadio.

“El resto ya presentó la composición de su directorio y los otros solo han presentado la solicitud, pero nada más. En otras palabras: han manifestado formalmente su intención, pero no han presentado informes. Hemos tenido reuniones con ellos para que sepan cuáles son los pasos que deben seguir ahora”, refirió el superintendente sobre los otros solicitantes.

A raíz de este súbito interés ascendente, Espinosa también dijo que la SBS ha tomado la decisión de trabajar un reglamento que aclare cuáles deben ser los requisitos y plazos por tipo de solicitud.

“Para nosotros transparentar ello es fundamental. Una cosa es querer constituir un banco, otra es querer captar ahorros, pero sin ser banco. Muy diferente es también es buscar una licencia netamente tecnológica”, diferenció.

La premura por dar ese grado de predictibilidad a los supervisados es clara en la SBS. El superintendente señaló que este mismo viernes los equipos técnicos de la institución se reunirán para discutir casos ejemplares y definir requisitos fijos para ellos.

Un primer plazo para el open banking

Como parte de la entrevista, el superintendente de la SBS reveló que ya se ha constituido el “equipo especial” interno que se encargará de hacer cumplir el plan de trabajo para constituir el open banking en el Perú.

Tal como adelantó a Gestión en una entrevista previa, este grupo de trabajo, constituido por 7 funcionarios de la SBS, se encargarán de hacer posible que las entidades financieras puedan compartir la información de sus clientes de forma totalmente digital, con su aval, para generar nuevos productos más precisos para sus necesidades.

Este equipo especial se constituyó en octubre, de acuerdo con el superintendente y ya se encuentra trabajando en la primera etapa del open banking: recopilar información de experiencias que puedan ser replicables en el Perú.

Según Espinosa, la jefa de este equipo especial estuvo hace dos semanas en Londres conversando con operadores privados y reguladores que cuentan con la tecnología que podría ser útil para el modelo peruano.

Junto al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) buscarían realizar una actividad conjunta en la India pronto, país con el que ya trabaja esta entidad para sus plataformas de pago, para recopilar que clase de herramientas digitales pueden ser “trasplantables” al caso nacional.

La clave del open banking está en la divulgación de información de los clientes entre entidades bancarias para el diseño de nuevos productos. (Foto: referencial).

En ese sentido, Espinosa sostuvo que la SBS ya se ha fijado un plazo para que el open banking peruano esté operativo.

“Nos hemos fijado que esté implementado en dos años, pero la primera etapa. Aún nos hace falta la hoja de ruta que fije todo lo que debemos hacer para hacerlo posible. Eso no es solo tarea de la SBS, también de los regulados privados y otras entidades que deberían involucrarse, como la SMV”, planteó.

El titular de la SBS explicó que la hoja de ruta se constituirá de dos procesos paralelos: la parte metodológica (que corresponde a la experiencia comparada con otros países) y el diálogo en mesas de trabajo con la industria financiera.

De momento, Espinosa destacó que en las reuniones iniciales que han tenido con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), las empresas les han listado dos asuntos que la SBS no debe ignorar en el diseño del modelo peruano de open banking.

“Primero, el riesgo operativo. Todos debemos estar seguros de que el viaje de información sea seguro. Lo otro es mantener la estabilidad del ecosistema financiero. Eso es lo que nos han expresado”, mencionó.

Coyuntura política afectó comité anti fraude cibernético

Recientemente, la SBS hizo pública su objetivo de constituir un comité de alto nivel con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BCRP para hacer frente a los fraudes en operaciones bancarias y los ciberataques.

De acuerdo con la institución, la misión es tener un centro de monitoreo en tiempo real de las actividades de las instituciones financieras para detectar y prevenir riegos de este tipo. Pero Espinosa ahora precisó qué tan lejos se está de ello.

El superintendente manifestó que la SBS ya envió a cada entidad una propuesta formal para formar este grupo de trabajo, pero aún están esperando respuestas.

“Redactamos un borrador del memorándum de entendimiento para constituir el comité y se lo enviamos a cada contraparte. La coyuntura política complicó un poco (recibir comentarios), pero esperamos tenerlos a la brevedad”, apuntó.