Respecto a los proyectos de open banking y la creación de un comité anti fraude financiero, el superintendente también dio detalles de los pasos ya alcanzados. (Fuente: El Peruano).
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Después de mucho tiempo de manifestaciones de interés “sueltas”, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puede informar que la intención de entidades financieras por entrar en Perú se empieza a concretar.

