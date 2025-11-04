Personas naturales y jurídicas usan distintos métodos para captar depósitos del público sin estar supervisadas. (Imagen: Andina)
Personas naturales y jurídicas usan distintos métodos para captar depósitos del público sin estar supervisadas. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La advierte al público que ha detectado a entidades y personas naturales que promueven en el país actividades de captación de dinero, pese a no tener autorización de esta institución para ello, ¿cómo lo hacen y quiénes son?

Estas entidades y personas naturales afirman ser especialistas gestionando en diversos rubros, ofreciendo invertir el dinero que reciben del público en dichos negocios, y prometiendo pagar altos intereses como ganancia.

LEA TAMBIÉN: Solo 31% de peruanos puede resistir más de 2 meses si pierde empleo, ¿pueden usar CTS?

Asimismo, en algunos casos afirman que, con la firma de un contrato legalizado notarialmente y la entrega de un título valor, el dinero del cliente estaría exento de riesgos.

La SBS explica cómo reportar personas o entidades que estén captando ahorros sin autorización. (Foto: Andina)
La SBS explica cómo reportar personas o entidades que estén captando ahorros sin autorización. (Foto: Andina)

Sin embargo, tal como ha ocurrido en otros casos alertados por la SBS, existe el riesgo que los intereses ofrecidos no sean pagados y, además, que el capital entregado por el público no sea restituido, perjudicando a quienes le confiaron .

Las siguientes personas jurídicas y/o personas naturales no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público, bajo ninguna modalidad:

EntidadReferencia
Meta Partners S.A.C.  – Meta Inversiones https://www.facebook.com/meta.arequipa/
https://www.instagram.com/meta_arequipa
Crhistian Alonso Villanueva Aguilar (‘Vanger Haus’ / ‘Crhiss Vanger’)https://www.instagram.com/crhissvanger
https://tiktok.com/@crhissvanger
 
Oscar Capital Inversiones E.I.R.L – ‘Oscar Capital Inversiones’https://oscarcapitalperu.com/
https://www.tiktok.com/@oscarcapitaltacna
https://www.facebook.com/oscarcapitalperu
https://instagram.com/oscarcapitalinversiones
 
Corporación Savio S.A.C.Tacna
Osma Soluciones Estratégicas E.I.R.L. – ‘Osma Perú’https://www.facebook.com/profile.php?id=61573650504820&locale=es_LA
https://www.instagram.com/osmaperu/
https://www.tiktok.com/@osma.peru
Yonda & Grupo Huaraca E.I.R.L. – ‘Yonda’https://yondaperu.com/calculadora/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18010341053381543/    
 

Toda persona, natural o jurídica, que pretenda captar o recibir dinero de terceros, , o cualquier otra modalidad, y colocar dichos fondos en forma de créditos o inversión, requiere la autorización previa de la SBS (según la Ley N.º 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros).

En tal sentido, la superintendencia invoca a la ciudadanía a informarse adecuadamente y a desconfiar de promesas de altos intereses cuando deban depositar o invertir su dinero. Asimismo, recuerda que la SBS elabora una lista de entidades informales identificadas, la cual se actualiza permanentemente, y está disponible en el siguiente link: .

La SBS exhorta a desconfiar de promesas de altos intereses. (Foto: Andina)
La SBS exhorta a desconfiar de promesas de altos intereses. (Foto: Andina)

Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que capten dinero del público, sin autorización de la SBS, puede ser presentada a la SBS.

LEA TAMBIÉN: Estas 8 entidades captan ahorros sin autorización, alerta la SBS, ¿cuál es el riesgo?

El número de contacto es el 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, o puede enviarse un correo electrónico a .

También pueden visitar la página de la SBS: .

TE PUEDE INTERESAR

Reforma de pensiones: ¿cooperativas podrán gestionar fondos de afiliados?
Retiro de AFP: la propuesta de aseguradoras, fondos mutuos y bancos para captar estos ahorros
El 58% de peruanos ya tiene cuenta de ahorros, ¿quiénes lideran?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.