SBS. (Foto: GEC)
SBS. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) por encontrarse incursa en la causal de inactividad.

Mediante , publicada hoy en el diario El Peruano, se excluyó a la cooperativa del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

La norma también indica que, a partir de la fecha, quedan prohibidas las siguientes acciones respecto a la Cooperativa de Grupo Confía:

LEA TAMBIÉN: SBS actualiza capital social mínimo de empresas supervisadas: los detalles
  • Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
  • Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.
  • Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
  • Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
  • Constituir medida cautelar contra sus bienes.

La SBS designó a Edwin Esquivias Astete y George Roger Vilcatoma como administradores temporales, principal y alterno, de la Cooperativa.

La norma faculta a los administradores temporales de Grupo Confía para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada cooperativa.

TE PUEDE INTERESAR

SBS flexibiliza parámetros para reorganización de cooperativas, ¿qué cambiará?
Fraudes en operaciones bancarias llevan a BCR, MEF y SBS a unirse, ¿qué alistan?
SBS actualiza capital social mínimo de empresas supervisadas: los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.