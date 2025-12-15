El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la detección de dos casos de influenza estacional A (H3N2) en Lima, correspondientes al subclado K del virus. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa convocada para informar sobre la situación epidemiológica y las acciones de vigilancia y prevención adoptadas ante este hallazgo.

Los dos casos confirmados corresponden a menores de edad. Se trata de un niño de un año hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y otro niño de ocho años internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ambos casos fueron identificados en distintos puntos de Lima.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, explicó que la identificación de estos casos demuestra que los sistemas de vigilancia epidemiológica del país están funcionando de manera adecuada. Precisó que el subclado K de la influenza A (H3N2) viene circulando desde agosto en el hemisferio norte y ya ha sido detectado en más de 32 países.

“El movimiento de personas a nivel mundial facilita que estas enfermedades lleguen rápidamente a distintos países. Este subclado se originó entre Estados Unidos y Australia, y en la región Perú ha sido uno de los primeros países en detectarlo, junto con Costa Rica. El resto de países irá identificando casos progresivamente”, señaló.

Munayco indicó que el riesgo de que se produzca una epidemia en el corto plazo es bajo, debido a que el país no se encuentra en temporada de invierno, periodo en el que las enfermedades respiratorias suelen incrementarse de manera significativa. No obstante, aclaró que el virus de la influenza continúa circulando en el país, aunque en niveles reducidos.

En ese contexto, informó que el Minsa ha emitido una alerta epidemiológica y ha activado las medidas necesarias para reforzar la preparación del sistema de salud. “El incremento de casos probablemente se vea el próximo año durante el invierno. Es importante que la población mantenga la calma. No estamos frente a una pandemia, sino ante un comportamiento estacional esperado”, remarcó.

Recomendaciones

El funcionario recordó las lecciones aprendidas durante la pandemia del covid-19 y reiteró la importancia de las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio de infecciones respiratorias, como la adecuada higiene de la tos, el lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes cerrados.

Asimismo, recomendó el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios y, especialmente, al acudir a establecimientos de salud, así como evitar el contacto con personas vulnerables.