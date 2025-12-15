El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer los locales donde la población puede aplicarse la vacuna contra la influenza, la cual forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y se administra de manera gratuita a los grupos de mayor riesgo.

La inmunización contra esta infección se inició en abril de este año para hacer frente la temporada de invierno que es donde existe mayor circulación de los virus respiratorios.

La vacunación regular tiene por objetivo reducir las complicaciones graves asociadas a la influenza estacional, especialmente en las personas más vulnerables. Por ello, el Minsa recuerda que la vacuna se encuentra disponible de manera permanente en los centros de salud del primer nivel de atención.

Conoce en este link el nombre y ubicación de los establecimientos de salud que cuentan con disponibilidad de vacuna contra la influenza.

De acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación, la inmunización contra la influenza se inicia con la aplicación a los menores de un año con dos dosis: la primera a los 6 meses y la segunda a los 7 meses de edad. En otros grupos etarios, cada año el Ministerio de Salud administra la vacuna con las cepas actualizadas, priorizando a los grupos de mayor riesgo.

Población de riesgo priorizada para recibir la vacuna:

- Niños y niñas menores de 5 años

- Adultos mayores de 60 años

- Gestantes en cualquier edad gestacional

- Personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o cardiacas, cáncer, inmunodepresión, entre otras)

- Personal de salud

Estos son los centros de vacunación pediátricos:

Los centros de vacunación de adultos mayores:

Si no encuentras un local cerca a tu domicilio, ingresa a este link.

El Ministerio de Salud recuerda a la población las medidas de prevención de infecciones: lavado de manos, higiene respiratoria (cubrirse al estornudar), uso de mascarilla si tiene síntomas respiratorios y si está resfriado evite visitar a los adultos mayores.