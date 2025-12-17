Ante la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud a nivel nacional con relación a la influenza estacional A H3N2 subclado K y tras la confirmación de un par de casos en Lima, el Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda recomendaciones para prevenir el contagio y la propagación de esta enfermedad, especialmente a puertas de las fiestas de fin de año.

Las principales medidas de prevención son:

- Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

- Mantener distanciamiento de personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias.

- Uso de mascarilla si se presentan síntomas respiratorios o si se va a estar en contacto con una persona enferma.

- Evitar aglomeraciones y ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

- Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

- Fortalecer el sistema inmunológico mediante una alimentación saludable y descanso adecuado.

- Se debe evitar el uso innecesario de antibióticos, los cuales solo deben emplearse ante la sospecha o confirmación de una infección bacteriana, siempre bajo indicación médica. “Actúa contra la influenza: pequeñas acciones para cuidarnos todos”, es el lema con el que EsSalud insta a la población a prevenir esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Los síntomas más frecuentes incluyen tos (que puede prolongarse hasta por tres semanas), congestión nasal, fiebre alta (entre 38 °C y 40 °C), dolor muscular intenso, dolor de cabeza y malestar general.

Si no hay síntomas, evitar acudir innecesariamente a hospitales o centros de salud para no sobrecargar los servicios y reducir el riesgo de contagio.

La inmunización contra la influenza está priorizada para niñas y niños menores de 5 años, gestantes, pacientes con comorbilidades y adultos mayores de 60 años, además del personal de salud. Si ya se recibió la vacuna contra la influenza durante el presente año, no es necesario volver a vacunarse.

Orientación por teléfono

Para recibir orientación sobre las medidas de prevención frente al riesgo de contagio, se puede llamar a Línea 107, opción 0, cuyo personal ha sido capacitado para brindar información clara y precisa a los asegurados sobre la variante de influenza A (H3N2).

Prevenir con la vacunación. (Foto: Andina)

Claves para viajar protegido a Europa y EE.UU.

Europa y Estados Unidos se mantienen entre los destinos más visitados por los peruanos, tanto por turismo como por motivos laborales, académicos y familiares. Las proyecciones para fines de 2025 indican un incremento del flujo de viajeros hacia ambos destinos, lo que también eleva la exposición a virus respiratorios de alta circulación en temporada invernal.

Ante este contexto, viajar informado y contar con una asistencia al viajero adecuada se vuelve una medida clave de prevención, especialmente en destinos con sistemas de salud exigidos por la alta demanda estacional, señaló Orlando Romano, Country Manager de Assist Card Perú.

Agregó que la experiencia vivida durante la pandemia del Covid-19 dejó en evidencia la importancia de actuar desde los primeros síntomas y no esperar a que una condición de salud se agrave. En ese sentido, dijo que la asistencia al viajero cumple un rol fundamental al brindar atención médica inmediata las 24hs, telemedicina o atención presencial.