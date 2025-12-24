El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que en el Perú se han registrado seis casos de influenza H3N2, un subtipo de la gripe estacional que suele tener mayor incidencia durante los meses de invierno.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Luis Quiroz, durante una visita oficial al hospital Hipólito Unánue, en el distrito limeño de El Agustino.

El titular del sector explicó que los casos identificados corresponden al subclado K del virus influenza H3N2 y han sido confirmados mediante pruebas oficiales. En ese sentido, señaló que no se prevé un incremento inusual fuera del periodo estacional, ya que este comportamiento ya se ha observado anteriormente en otras regiones del mundo, como Europa y Estados Unidos.

“Se trata de un virus con un patrón claramente estacional, a diferencia del COVID-19, que puede presentar aumentos en cualquier época del año”, indicó el ministro ante la prensa.

Vigilancia de otros virus respiratorios

Durante su intervención, Quiroz también informó sobre la situación de otros virus respiratorios que circulan actualmente en el país. Según precisó, se registran alrededor de 1,400 casos de COVID-19 y aproximadamente 2,500 casos de influenza A-H1N1.

El Minsa mantiene una vigilancia epidemiológica simultánea para estas enfermedades, con el objetivo de monitorear su evolución y evitar una mayor presión sobre los servicios de salud, especialmente en temporadas de mayor circulación viral.

Vacunación en etapa final

Respecto a la prevención, el Ministerio de Salud reiteró que la vacunación contra la influenza continúa dirigida a los grupos considerados vulnerables. Entre ellos se encuentran los adultos mayores de 65 años, los niños menores de cinco años y las mujeres gestantes.

El ministro Quiroz señaló que el proceso de inmunización se encuentra en su fase final y que quedan pocas dosis para completar la cobertura prevista en estas poblaciones. La estrategia busca reducir el riesgo de complicaciones graves, que históricamente afectan con mayor severidad a estos grupos.