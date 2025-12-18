El incremento de contagios impulsados por el subclado K del virus H3N2 en países de Europa y Estados Unidos activó las alarmas mundiales acelerando la actividad gripal entre tres y seis semanas antes de lo previsto y motivando a los sistemas sanitarios a iniciar un esquema de vacunación y mantener a la población de riesgo a salvo. Con miras a las celebraciones de fin de año donde familiares y amigos llegan de viaje, uno mismo planea sus vacaciones, pasa mucho tiempo caminando en búsqueda de regalos en tiendas llenas de personas o acude a lugares muy concurridos, es importante conocer cuáles son los síntomas y qué medidas de precaución tomar para no comprometer la buena salud.

Además, se suma la circulación simultánea del virus sincicial respiratorio y del SARS-CoV-2, una coincidencia que complica los diagnósticos diferenciales y hace que más niños y adultos mayores estén acudiendo a emergencias.

Y es que el panorama actual ya obligó a varios países a implementar estrategias reforzadas, entre ellos Alemania, Francia, Italia, España, Canadá y Estados Unidos. Además, expertos del país liderado por Donald Trump concuerdan en la necesidad de tomar medidas de prevención teniendo en cuenta que la temporada de gripe del año pasado fue la más dura en casi una década.

Preocupación por la nueva variante de la gripe H3N2

La principal versión de la gripe que se propaga ahora mismo en Estados Unidos es la H3N2 subclado K. La variante tiene varias mutaciones que la diferencian de las versiones anteriores, lo que la convierte en una “prima de lo que siempre hemos tenido”, dijo Scott Roberts, profesor adjunto de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale a The New York Times.

Por su parte, Scott Hensley, profesor de microbiología de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, dijo que todavía no está claro si el subclado K puede causar una enfermedad más grave que las anteriores variantes de la H3N2, pero que sí es probable que se propague más que en años anteriores, y provocaría más infecciones en general. Además, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que el virus se está extendiendo de forma constante.

Se estima que los casos de gripe alcancen su punto máximo en enero o febrero impulsados por el aumento previsto tras los viajes de invierno y las reuniones decembrinas.

Evitar el contacto cercano con personas enfermas y utilizar mascarilla son medidas importantes de prevención frente al virus H3N2 en EE.UU.. (Foto: EVG Kowalievska / Pexels)

Síntomas de la nueva variante de la gripe H3N2

La gripe suele manifestarse más rápidamente que otros virus respiratorios. Según explican desde The New York Times, “los pacientes suelen describir la sensación de haber sido atropellados por un camión, en lugar de la progresión gradual de goteo nasal y dolor de garganta que puede acompañar a la covid. Fiebre, congestión, escalofríos y dolores en todo el cuerpo son signos de gripe”.

Expertos aconsejan realizarse pruebas caseras combinadas que detectan tanto la covid como la gripe o acudir a un médico para determinar qué medicamentos tomar para recuperarse de la gripe un poco más de eficacia y velocidad.

Vacunación y medidas de prevención son la clave

Como esta cepa ha evolucionado tanto, a algunos les preocupa que la vacuna antigripal de este año sea menos eficaz de lo que esperaban los médicos; pese a esto, la inmunización continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves especialmente en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas, profesionales de la salud y niños en factores de riesgo.

Los CDC afirmaron que la vacuna contra la gripe de este año se diseñó para proteger contra tres cepas principales del virus, incluida la H3N2. Sin embargo, dado que el subclado K se identificó apenas en agosto, meses después del desarrollo de la vacuna, los expertos señalaron que podría no ser la combinación ideal. “Nuestra vacuna contra la gripe fue diseñada contra el H3N2, pero se ha formado un primo, un nuevo primo, contra el H3N2, por lo que está cubierta parcialmente”, dijo El Dr. Joseph Chang, director médico del Parkland Memorial Hospital en Dallas a NBC 5 DFW.

“La vacuna es tu armadura (…) Va a evitar que te den una paliza. Pero no va a conseguir que ganes la guerra”, dijo Seema Lakdawala, profesora asociada de microbiología e inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory.

Los residentes deberían vacunarse contra la gripe si aún no lo han hecho, para reducir el riesgo de enfermar gravemente. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Además, los expertos recomiendan estas medidas de prevención:

Ventilación de ambientes (en la medida de lo posible —abriendo las ventanas, si no hace demasiado frío, o poniendo en marcha purificadores de aire.

Uso de mascarillas en espacios cerrados y concurridos.

Desinfección de superficies duras como teléfonos, pomos de puertas y encimeras, donde el virus de la gripe puede permanecer más de un día.

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar.

Evite el contacto cercano con personas enfermas.

Quédate en casa cuando estés enfermo

Consulta temprana ante síntomas persistentes.

Vacunación contra la gripe para todas las personas de 6 meses o más durante la temporada de gripe.

Dónde recibir asesoría o atención médica para el virus H3N2 en EE.UU.

Para recibir atención médica por el virus H3N2 en EE.UU., acude a tu médico de cabecera, centros de atención urgente (Urgent Care) o emergencias. Aquí algunas opciones:

Médico Personal (Primary Care Physician): tu médico puede diagnosticarte, recetarte antivirales si es necesario y orientarte. Centros de Atención Urgente (Urgent Care Centers): Son ideales para atención rápida cuando tu médico no está disponible, como Banner Urgent Care o similares. Farmacias: Lugares como Walgreens y CVS ofrecen vacunas y, a veces, tratamientos para la gripe. Centros de Salud Comunitarios (HRSA-funded Health Centers): Si tienes ingresos limitados, los centros financiados por la Health Resources and Services Administration (HRSA) ofrecen atención a bajo costo, ajustando tarifas. Salas de Emergencia (Emergency Rooms): Solo para casos graves y que pongan en peligro tu vida. Llama al 911 primero si crees que es una emergencia.

Además, mantente informado sobre el virus H3N2 consultando los medios oficiales de salud en EE.UU.: