El ministerio de Salud descartó que haya dispuesto el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos, tal como ocurrió durante la pandemia del covid-19.

A través de un comunicado, el Minsa informó que las afirmaciones en ese sentido provienen de las redes sociales, pero que carecen de sustento.

“Ante los rumores y trascendidos que circulan en redes sociales sobre el uso de la mascarilla, el Ministerio de Salud (Minsa) precisa que NO se ha dispuesto el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos”, se lee.

La institución detalló que el uso de barbijo sí es obligatorio para las personas que visitan o recorren algún establecimiento de salud a nivel nacional.

“De igual manera el uso de mascarilla es recomendado para aquellos que presenten síntomas respiratorios”, agregó.

Influenza subclado K en Perú

Este lunes el Ministerio de Salud confirmó la existencia de dos casos de la influenza estacional A (H3N2) subclado K en el Perú, infección que fue detectada en dos menores que viven en Lima.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, hizo el anuncio en conferencia de prensa, junto al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, el decano del Colegio Médico del Perú y el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas.

Agregó que se han activado todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus y “proteger a los vulnerables, a los niños, a los adultos mayores, a las personas que tienen algún tipo de morbilidad, un sistema inmunológico afectado, por cáncer, por una enfermedad que le dije muy en las defensas”.

“¿Qué significa que hemos detectado dos casos de dos casos de la influenza estacional A (H3N2)? Que los sistemas de vigilancia funcionan”, manifestó por su parte César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

Explicó que el subclado k está circulando desde agosto en el mundo y que el movimiento de personas hace que esta infección pueda llegar a varios países rápidamente. Se originó entre Estados Unidos y Australia, afectando a otros 32 países. “En la región, nuestro país ha sido uno de los primeros en registrar el subclado K, junto a Costa Rica”.

¿Hay riesgo de epidemia o pandemia?

“El riesgo de que se presente una epidemia es bajo, porque no nos encontramos en la estación de invierno. Sabemos que las infecciones respiratorias se incrementan de manera importante durante el invierno. Estamos terminando la primavera y entrando al verano. Eso no significa que no tengamos caso de influenza, tenemos casos, pero se propagan bajo”, destacó el del CDC Perú.

Agregó que se ha emitido una alerta epidemiológica y se están activando todas las medidas para preparar al país ante un posible incremento de casos, que podría darse el siguiente invierno.