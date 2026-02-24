El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó la implementación de la iniciativa “Salud en Casa”, un modelo de atención que permitirá brindar servicios de salud especializados y multidisciplinarios en el domicilio de los pacientes asegurados al Seguro Integral de Salud (SIS) en Lima Metropolitana.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 154-2026/MINSA, publicada el 20 de febrero, y busca garantizar la continuidad de la atención en personas con limitaciones funcionales severas, discapacidad, enfermedades crónicas o en fase terminal, quienes presentan dificultades para trasladarse a los establecimientos de salud.

Atención en el hogar y seguimiento remoto

El nuevo modelo contempla atenciones tanto presenciales como no presenciales. Entre los servicios incluidos destacan la atención médica especializada, el seguimiento clínico, la rehabilitación física, el soporte nutricional, los cuidados paliativos y el acompañamiento psicosocial.

Asimismo, la estrategia se complementará con herramientas de telesalud, que permitirán realizar teleconsultas, teleorientación, telemonitoreo y otras modalidades de atención remota, facilitando el seguimiento continuo de los pacientes desde sus hogares.

Según el sustento técnico de la Unidad Ejecutora 151 - Minsa Móvil, existe una brecha en la continuidad de la atención domiciliaria especializada para pacientes del SIS con movilidad reducida o condiciones de dependencia. Esta situación ha generado retrasos en atenciones, complicaciones evitables y una mayor carga en los servicios hospitalarios.

En ese contexto, la iniciativa “Salud en Casa” busca reducir dichas brechas y mejorar el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, en línea con el marco del aseguramiento universal y el derecho a la continuidad de la atención.

Rol de Minsa Móvil y Hospital Digital

La implementación del programa estará a cargo de la Unidad Ejecutora 151 - Minsa Móvil, que operará en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana.

Además, se le asignó la gestión del denominado “Hospital Digital”, que funcionará como plataforma de triaje remoto, teleorientación y seguimiento clínico. Este sistema permitirá evaluar y priorizar los casos que requieran atención domiciliaria, así como complementar los servicios presenciales.

De acuerdo con la resolución, Minsa Móvil deberá aprobar el plan de implementación de “Salud en Casa” en un plazo máximo de 60 días calendario desde la publicación de la norma.

La iniciativa se enmarca en diversas leyes que promueven el acceso universal a la salud, la atención de personas con discapacidad, la telesalud y los cuidados paliativos, con el objetivo de fortalecer la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el país.