El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostuvo que si el presidente José María Balcázar le entrega el Ministerio de Salud (Minsa) y Essalud a César Acuña, está sujeto a una denuncia constitucional.

Para López Aliaga de darse ello “se confirma la repartija” de ministerios y que se ha denunciado en los útimos días, pues gracias a ella el legislador de Perú Libre logró llegar a la presidencia, informó Canal N.

Según comentó López Aliaga la propia Maricarmen Alva le contó que determinados grupos políticos le propusieron una “repartija”, pero ella se negó a ello, lo que llevó a que finalmente no obtuvera los votos.

Insistión en que un grupo de legisladores de Fuerza Popular votó a favor de Balcázar.

Keiko Fujimori cuestionó a Renovación Popular

La candidata al sillón presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó y responsabilizó a la bancada de Renovación Popular por la censura de José Jerí y la posterior elección de José María Balcázar que le permitió acceder a la Presidencia de la República.

En entrevista con el programa “Sin Medias Tintas”, sostuvo que dicha agrupación tuvo un rol determinante en el cambio de mando.

Keiko Fujimori cuestiona a partido de Rafael López Aliaga: Ahora son “Renovación Caviar”, señaló. (Foto: Andina)

Keiko Fujimori rechazó que Fuerza Popular haya votado a favor de Balcázar y afirmó que su bancada actuó con disciplina. “Es falso. No hay bancada más disciplinada que la de nuestro partido”, aseguró, al descartar cualquier respaldo al congresista de Perú Libre durante la elección en el Congreso.

Acusó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, de intentar desviar la atención sobre su responsabilidad política en la censura. Incluso calificó a esa agrupación como “Renovación Caviar”, al considerar que trabajó activamente para la salida de Jerí. “Ahora les diríamos Renovación Caviar”, incidió.