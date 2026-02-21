El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una serie de reuniones en Palacio de Gobierno con actores clave del ámbito económico, entre ellos el economista Hernando de Soto y representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), como parte de su agenda orientada a reforzar el desarrollo productivo y la proyección internacional del país, indicó.

Según informó la Presidencia de la República a través de sus canales oficiales, el jefe de Estado recibió a Hernando de Soto, con quien abordó temas vinculados a las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros. El objetivo, de acuerdo con la información difundida, fue analizar mecanismos que contribuyan a posicionar al Perú en el mercado global y fortalecer su presencia en la diplomacia internacional.

Horas antes, el mandatario encabezó una reunión con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), gremio que agrupa a la industria manufacturera del país. En el encuentro también participaron los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Desde el Ejecutivo se señaló que esta cita tuvo como finalidad garantizar la continuidad del diálogo entre el Gobierno y los sectores productivos, así como priorizar temas de interés común orientados a dinamizar la economía nacional.

Las reuniones forman parte de una serie de acciones del Gobierno destinadas a fortalecer la coordinación con actores económicos y técnicos, en un contexto en el que se busca consolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del país.