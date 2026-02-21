Según informó la Presidencia de la República, el jefe de Estado recibió a Hernando de Soto, con quien abordó temas vinculados a las funciones del presidente del Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.
Según informó la Presidencia de la República, el jefe de Estado recibió a Hernando de Soto, con quien abordó temas vinculados a las funciones del presidente del Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de la República, , sostuvo una serie de reuniones en Palacio de Gobierno con actores clave del ámbito económico, entre ellos el economista Hernando de Soto y representantes de la , como parte de su agenda orientada a reforzar el desarrollo productivo y la proyección internacional del país, indicó.

Según informó la Presidencia de la República a través de sus canales oficiales, el jefe de Estado recibió a Hernando de Soto, con quien abordó temas vinculados a las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros. El objetivo, de acuerdo con la información difundida, fue analizar mecanismos que contribuyan a posicionar al Perú en el mercado global y fortalecer su presencia en la diplomacia internacional.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori marca distancia de José Balcázar y descarta acudir a Palacio

Horas antes, el encabezó una reunión con representantes de la gremio que agrupa a la industria manufacturera del país. En el encuentro también participaron los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Desde el Ejecutivo se señaló que esta cita tuvo como finalidad garantizar la continuidad del diálogo entre el Gobierno y los sectores productivos, así como priorizar temas de interés común orientados a dinamizar la economía nacional.

LEA TAMBIÉN: Gobierno evalúa acciones para socorrer a afectados por lluvias en Arequipa

Las reuniones forman parte de una serie de acciones del Gobierno destinadas a fortalecer la coordinación con actores económicos y técnicos, en un contexto en el que se busca consolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del país.

TE PUEDE INTERESAR

José María Balcázar: Nueva Carretera Central iniciará en mi gobierno
Vladimir Cerrón niega pacto, aunque admite “frente antiderechista” por Balcázar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.