El Gobierno anunció que la nueva Ley de Industrias era una prioridad. (Foto: Andina)
Ricardo Guerra Vásquez
Una de las prioridades de este Gobierno de transición, en propias palabras del titular del Ministerio de la Producción (Produce), César Quispe, es impulsar la nueva Ley de Industrias. Sin embargo, la realidad presenta otro panorama.

