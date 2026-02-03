Aunque a mediados de enero el ministro indicó que la “máxima aspiración” de esta gestión es “dejar los proyectos encaminados”, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao, señaló a Gestión que, actualmente, no se tienen claras cuáles serían sus principales componentes. Pese a esto, la expectativa continúa siendo positiva.

“Hemos escuchado declaraciones del presidente al respecto que quiere impulsar la Ley de Industrias. Hemos venido conversando con el Produce y también con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ver cuáles serían las características de esta ley. Todavía no las tenemos claras, pero creo que va a ser una ley que impulse la inversión ”, sostuvo.

Para James Callao, una de las aristas que debe considerar esta nueva normativa, a fin de concretar el impulso del rubro, son condiciones para la reinversión de utilidades, a partir de herramientas como los créditos tributarios. Con esto se buscaría elevar las capacidades de producción.

“Hay una ley que se dio hace unos años que puede ser un buen ejemplo para esta nueva ley de industrias: la ley de incentivos al sector de confecciones. Esta ley, por ejemplo, da un crédito sobre la empresa para la reinversión de utilidades . Así, en lugar de que las empresas saquen sus utilidades y las distribuyan entre sus accionistas, la vuelven a reinvertir en la empresa, comprando maquinaria o ampliando la capacidad de planta”, indicó.

“Eso te genera un crédito sobre el Impuesta a la Renta. Por ahí podría ser, considero, el fondo de una ley como esta”, detalló.

Si bien esta medida es de corte tributario, donde también aparecen mecanismos como las exoneraciones u otros beneficios, James fue enfático al indicar que “la ley tiene que tener mucho cuidado en no afectar la recaudación tributaria”.

“[¿Se haría algún pedido puntual?] No. Tiene que generar que se vuelvan a reinvertir las utilidades, en lugar de que salgan distribuidas como acciones. Si es así, yo creo que sería una ley beneficiosa para la industria peruana”, puntualizó.

Desde la SNI se propone la reinversión de utilidades. (Bloomberg)

Otro tema que está en la coyuntura es el impulso de la industria naval, luego de que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley, a fines de enero, apuntando al fortalecimiento de su “autonomía estratégica, la resiliencia tecnológica y la generación de capacidades productivas”.

El presidente de la SNI refirió que el objetivo de esta propuesta, en la práctica, es equiparar las condiciones entre productores nacionales e importadores relacionados a la industria naval, que era desfavorable tributariamente para los primeros.

“Hasta hace poco, cuando se compraban componentes importados para la industria naval, ese componente importado no pagaba IGV. Ahora, estamos tratando de impulsar la industria nacional para que pueda contribuir a la industria naval, pero hay desigualdad de condiciones porque esa industria nacional sí paga IGV. Entonces, al compararse con la industria importada, no competimos justamente por esa diferencia ”, detalló.

Mesas ejecutivas y elecciones

Conforme se acerca julio, es menor el espacio de esta gestión para efectuar los cambios que tiene como prioridad. Un factor que estuvo ayudando a la desregulación del sistema nacional fueron las mesas ejecutivas , aunque recientemente se observó una “desaceleración” en su interés de continuarlas.

“Las mesas ejecutivas son necesarias y importantes porque son, justamente, el lugar y el instrumento donde se generan todas estas inquietudes, propuestas y todo lo que los gremios privados tienen que decir y aportar para que estas políticas públicas se logren. Sí se están dando las reuniones que habíamos pedido. Tal vez no con la velocidad que quisiéramos, pero sí están funcionando ”, anotó.

Al respecto, James precisó que este jueves 5 de febrero sostendrán una reunión, en la Presidencia del Consejo de Ministros , con su titular Ernesto Álvarez, además de las cabezas de Economía y Finanzas; de Comercio Exterior y Turismo, de Producción.

“[Veremos] de qué forma los llevamos a cabo [las propuestas] y aceleramos todo el proceso de destrabe y de regulación”, anotó.

En un contexto electoral, James también mencionó que están haciendo el esfuerzo de trasladar sus propuestas a los principales candidatos.

“Estamos comenzando a tener reuniones con los principales jefes de los planes de gobierno, los principales partidos, para proporcionarle todo lo que hemos preparado nosotros como SNI en base a temas industriales, de la economía peruana y propuestas para el Perú”, sostuvo.