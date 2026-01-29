El programa, que será presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no solo incorpora temas de infraestructura, logística, accesos, sino también el cierre de las brechas sociales que estas regiones necesitan en materia de empleo, educación y saneamiento, principalmente.

De aprobarse el modelo, sería replicado también para la región norte y sur del país, anunció James desde Panamá, donde participa en el Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe, organizado por el CAF.

Inversión privada en salud y educación

El titular de la SNI también destacó la necesidad de ampliar la participación del sector privado en los sectores de salud y educación, a fin de mejorar la calidad de los servicios públicos.

“Es necesario concesionar más estos servicios para asegurar eficiencia y calidad”, indicó.

Agregó que, durante el foro organizado por la CAF, el gobierno chileno advirtió que implementará una estrategia muy agresiva en materia de seguridad, salud, educación y economía, a través de un fuerte proceso de desregulación y atracción de inversión privada.

“Si no nos ponemos a la misma altura, corremos el riesgo de perder posicionamiento. El próximo gobierno debe estar atento a lo que hacen nuestros vecinos para no quedarnos rezagados”, advirtió.

Otro aspecto que genera preocupación es el atraso del país en materia de innovación. Al respecto, el presidente de la SNI sostuvo que “el Perú necesita con urgencia transferencia tecnológica, y para ello es fundamental atraer inversión extranjera con tecnología de punta”.

En ese contexto, resaltó la importancia de desarrollar la industria de la Defensa, destacando los avances logrados en cooperación con Corea del Sur en los sectores naval y aeronáutico.