El 30 de diciembre último, el Consejo Provincial de Huaral aprobó por mayoría los planes de Desarrollo Urbano (PDU) de sus distritos Huaral (capital de esa provincia) y Aucallama al año 2034, así como el Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Huaral.

Lo aprobado no solo sienta las bases para la aprobación del PDU del distrito de Chancay (perteneciente a la misma provincia), sino además plantea soluciones a la deficiente conexión vial entre el nuevo puerto y el resto del país.

Soluciones viales que prevén los PDU

Los PDU aprobados establecen la conformación de conglomerados para el crecimiento ordenado de los citados distritos y plantea, por ejemplo, la conexión de una carretera principal que una la sierra de Huaral con la ciudad del mismo nombre y luego con Chancay.

Contempla también el paso del ferrocarril en la ruta de Lima a Barranca, cuyo trazo -según las autoridades huaralinas- les fue mostrado por equipos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y se desarrolla en el PDU.

Propone también el mejoramiento del intercambio vial de la vía expresa Variante de Pasamayo, en la carretera de Lima a Huaral, así como una vía expresa para la zona de Aucallama y la provincia de Huaral, mejoras a puentes vehiculares y anillo vial, además de terminales terrestres interprovinciales, entre otros, conteniendo 210 propuestas de proyectos.

¿Cómo será la carretera de casi 15 kilómetros que intentará mejorar el acceso al megapuerto de Chancay? | Composición EC: 24 Horas (YouTube)

¿Cuándo saldrá el PDU de Chancay?

Sobre el tema, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez explicó a Gestión que, en efecto, falta aún aprobar el PDU para ese distrito, pero que la aprobación de los PDU para Huaral y Aucallama sientan las bases para el plan de desarrollo urbano de Chancay.

En esa línea, refirió que el alcalde provincial de Huaral, Fernando Cárdenas, le ha informado que entre enero y febrero ya estaría también aprobado el PDU para Chancay.

Una vez reciba luz verde, Álvarez indicó que quienes quieran adquirir una propiedad en su distrito, establecer negocios, comercios, industrias, sabrán dónde pueden comprar según la zonificación que se apruebe en el plan urbano.

Sin embargo, el burgomaestre reconoció que, hasta el momento sigue la discusión entre los ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) con respecto a la vía de evitamiento Chancay-Chancayllo, que -según la propuesta del MTC- será la ruta para el tránsito de carga en ruta al puerto.

Siguen las diferencias entre sectores

Cabe recordar que según la Autoridad Autónoma de Chancay (AAC), el MTC estaba en vías de presentar una nueva ruta para hacer viable la mencionada vía de evitamiento.

Al respecto, el alcalde Álvarez refirió que ahora el MTC ha propuesto construir sobre un espacio de entre 6 a 7 kilómetros de la carretera Panamericana Norte, un viaducto aéreo (como ruta para la vía de evitamiento), pero que su comuna se opone, porque va a dividir en dos la ciudad y va a entorpecer el tráfico local.

En tal sentido, refirió que van a insistir en que se respete la propuesta del MVCS, para que esa vía de evitamiento más bien bordee la ciudad, recorriendo los límites de la provincia de Huaral.

Definen zona para futura ZEEP

En otro momento, la citada autoridad edil se refirió al interés que ha expresado Cosco Shipping Ports Chancay al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de operar una Zona Económica Especial Privada (ZEEP) en Chancay, enfocada en productos tecnológicos como chips, teléfonos o computadoras.

Indicó que, aunque su comuna no cuenta aún con el PDU para ese distrito, ha establecido que la zona económica especial privada (ZEEP) se instale en el área logística que se prevé en ese plan, y estará ubicada en una superficie de 800 hectáreas, situada en la parte alta de Chancay.

La futura ZEEP para Chancay se ubicaría en la zona alta de ese distrito, según su autoridad edil

Refirió que ya en el PDU se va a definir las facilidades y conexiones de acceso que tendrá esa futura zona logística, no solo para una ZEEP, sino en general para industrias de alta tecnología, de forma que no compitan con la industria nacional, como por ejemplo la fabricación de computadoras, ensamblaje de vehículos, entre otros.

En cualquier caso, refirió que hay mucha expectativa empresarial por la aprobación del PDU, y que se manifiesta en la compra de propiedades. Por ejemplo, la Universidad de Lima ha adquirido un terreno en la zona, sobre diez hectáreas, y la Clínica San Pablo también ha mostrado interés, así como diversas industrias.

Al respecto, el experto en comercio exterior, Juan Carlos león, refirió que si bien hay varias empresas que han adquirido terrenos para desarrollo logístico o industrial, como la mayor parte de ese distrito es zona agrícola, no tendrían permiso para operar, lo cual se tendrá que regularizar conforme a la zonificación que determine el PDU.

En cuanto al espacio que estaría destinando el Municipio de Chancay para una ZEEP (de 800 has.), León dio a entender que en este punto si se estaría cumpliendo lo exigido en el proyecto de reglamento de la ley que crea las ZEEP, que determina que estas deben tener un área mínima de 90 hectáreas.

No obstante, indicó que, a nivel gremial, Adex por ejemplo está planteando observaciones a esa parte del proyecto de reglamento, de forma que las ZEEP puedan ocupar áreas menores a las 90 has. por la falta de terrenos disponibles de esas dimensiones en las actuales zonas de operaciones logísticas.

La titular del Mincetur ha calculado que el reglamento en mención podría ser aprobado ya en febrero próximo.