Zona donde se instale la ZEEP que plantea Cosco Shipping ocuparía cerca de 800 hectáreas en Chancay
En Chancay, el panorama de modernidad y avance tecnológico que ofrece el megapuerto operado por Cosco Shipping contrasta con el escenario de escaso crecimiento urbano del distrito y que caracteriza a la mayor parte del norte chico de Lima. Sin embargo, este “paisaje” estaría por cambiar.

