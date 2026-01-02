Andino Investment Holding y Mobiliare Real Estate Solutions Perú anunciaron la firma de una alianza estratégica orientada al desarrollo y gestión de soluciones inmobiliarias logísticas en una zona clave del Callao, ubicada entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los principales puertos del país.

El acuerdo entre ambas compañías se materializó a través de la compra, por parte de Mobiliare, del 38% de la participación accionaria de Operadora Portuaria S.A. (Oporsa), empresa propietaria de más de 50 hectáreas de terrenos logísticos en el Callao. La ubicación de estos activos permite articular conectividad aérea, portuaria y vial en el principal centro económico del Perú.

Según lo informado, Oporsa podrá ofrecer propuestas dirigidas a actividades logísticas, industriales y de servicios, aprovechando su cercanía al aeropuerto internacional de Lima y a los puertos del Callao y Chancay.

Complementariedad de capacidades

La alianza combina la experiencia de Andino en logística y finanzas con el liderazgo regional de Mobiliare en desarrollos inmobiliarios en nueve países de Latinoamérica.

El objetivo es desarrollar proyectos eficientes, sostenibles y alineados con las necesidades de empresas vinculadas al comercio exterior, la logística y la distribución.

Los terrenos de Oporsa se ubican entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los puertos del Callao y Chancay (Foto: Andino Holding)

“Esta alianza estratégica fortalece nuestra presencia en una de las zonas con mayor dinamismo económico del país. La ubicación entre el aeropuerto internacional de Lima y los puertos del Callao y Chancay nos permite ofrecer soluciones inmobiliarias con alto potencial de crecimiento y rentabilidad”, señaló Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de Andino.

Por su parte, Guillermo Montano, CEO de Mobiliare, indicó que el acuerdo permitirá atender la creciente demanda de infraestructura logística especializada en el Callao.

“Compartimos una visión de desarrollo basada en eficiencia operativa, ubicación estratégica y generación de valor a largo plazo para nuestros clientes e inversionistas. Esta alianza permite a Mobiliare ofrecer otra ubicación clave a sus clientes cuyos planes de crecimiento incluyen el Callao”, afirmó.

Próximos desarrollos en el Callao

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de proyectos inmobiliarios, la optimización de activos existentes y la identificación de nuevas oportunidades de inversión en la zona. Con ello, las empresas buscan consolidar al Callao como un eje relevante para el crecimiento logístico e inmobiliario del país.

Ambas compañías prevén anunciar en los próximos meses los primeros proyectos derivados de esta colaboración, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado inmobiliario logístico y contribuir al desarrollo económico y productivo de la región.

Andino y su expansión internacional

Andino Investment Holding es un grupo peruano con más de 53 años de experiencia en servicios logísticos e infraestructura portuaria, aeroportuaria y marítima.

Tiene presencia en Perú, México y España y agrupa a empresas como Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), Cosmos Agencia Marítima, Inmobiliaria Terrano y Operadora Portuaria (Oporsa), entre otras. Su accionista mayoritario es Andino Global, con el 67,31% de participación.

En entrevista con Gestión, su CEO, Carlos Vargas Loret de Mola, señaló que el proceso de internacionalización del grupo se inició en 2020 y agregó que el plan al 2028 contempla sumar un nuevo país, con foco en Latinoamérica, y que el grupo proyecta estar presente en cuatro mercados hacia ese año.