Los analistas consultados coincidieron en que el alza de la cotización del dólar estuvo relacionada al cambio de gobierno, pues existe incertidumbre sobre las políticas económicas que aplicará, ya que es de un partido de izquierda (Perú Libre).

Incluso el alza del dólar pudo ser mayor, si no fuera por factores macroeconómicos que presionan su cotización a la baja. “El alza estuvo amortiguada por la subida del precio de los metales, pues con ello ingresan fuertes remesas por las exportaciones”, indicó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School.

¿Qué podría frenar el alza del dólar en el Perú?

Para los siguientes días, los analistas indican que la presión al alza del dólar por el cambio de gobierno en Perú se mantendrá hasta que se conozca a su primer gabinete ministerial y quiénes liderarán a las carteras claves relacionadas a la economía.

“Se espera un periodo corto de volatilidad en el mercado, hasta tener clara la posición del nuevo presidente. El tipo de cambio podría subir a S/ 3,380, hasta que se conozca al gabinete ministerial y las políticas del nuevo presidente”, refirió Astocondor.

“Si se mantienen las políticas del anterior gobierno, podría haber un freno en el alza y con tendencia a la baja en la cotización del dólar, sino podría subir el dólar hasta los S/ 3,400”, agregó.

LEA TAMBIÉN: SNMPE pide al nuevo gobierno de Balcázar respetar la seguridad jurídica

Por su parte Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, refirió que las principales carteras en las que se centrará la atención son los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF); y Transportes y Comunicaciones.

“El impacto cambiario no ha terminado, pues todavía no se sabe el gabinete que tendrá este este gobierno y qué acciones de política económica va a tener; eso podría generar mayores presiones al alza en el tipo de cambio. Por ahora el alza ha sido más moderada a lo previsto”, indicó Odar.

Estimó que en este nuevo gobierno vendrán presiones de gasto para el MEF. “Como el tema de la deuda social de la que habló Balcázar en sus primeras intervenciones, lo cual implica mayor gasto corriente. Eso hay que tenerlo en luz ámbar, pues estará condicionando la situación fiscal en la cual entre el futuro gobierno. Eso podría generar incertidumbre en el mercado y presionar al alza el tipo de cambio”, sostuvo Juan Carlos Odar.

Agregó que si se ratifica a la actual titular del MEF, que viene del anterior gobierno de José Jerí; o se anuncia un nuevo ministro del MEF cauto en el manejo de las cuentas públicas, ello sería bien recibido por el mercado y el tipo de cambio se quedaría estable o con ligera presión a la baja.

Pero si se designa a un titular del MEF propenso a realizar un mayor gasto público, eso podría presionar el tipo de cambio al alza “y podríamos llegar a los S/ 3,400 o incluso un poco más alto”, proyectó Odar.