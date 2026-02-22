Los analistas coincidieron en que el alza de la cotización del dólar estuvo relacionada al cambio de gobierno en Perú (foto: GEC).
Los analistas coincidieron en que el alza de la cotización del dólar estuvo relacionada al cambio de gobierno en Perú (foto: GEC).
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Tras la juramentación de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú, la noche del pasado miércoles 18 de febrero, la cotización del dólar acumula dos jornadas consecutivas al alza, aunque en una magnitud moderada. Así, luego de que el tipo de cambio se ubicara el miércoles en S/ 3,353, el jueves subió a S/ 3,360 y el viernes cerró en S/ 3,363.

TE PUEDE INTERESAR

José María Balcázar: No está en agenda indulto ni gracia presidencial
Presidente Balcázar se reunió con embajador de Estados Unidos
APP pide a Balcázar mantener a cuatro ministros claves, incluido el MEF
Keiko Fujimori marca distancia de José Balcázar y descarta acudir a Palacio
SPH pide al gobierno de José Balcázar garantizar la estabilidad para las inversiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.