El presidente interino de la Nación, José María Balcázar, informó este viernes que durante su mandato se iniciarán las obras en la nueva Carretera Central.

Tras reunirse con gobernadores regionales y alcaldes de la macrorregión centro, el jefe de Estado reiteró su voluntad política para ejecutar este proyecto en la sierra.

“Mi voluntad política está expresada esta tarde, en mi Gobierno la obra se iniciará y tenemos comprometidos 600 millones de soles y la obra no se paralizará“, comentó a la prensa.

Balcázar sostuvo que las obras adicionales a este proyecto tendrán antes de julio “algún crédito suplementario o una partida en el próximo presupuesto público”.

José María Balcázar coordinó con autoridades regionales avances de la Nueva Carretera Central. Foto: difusión

Vale acotar que en las últimas horas, los ciudadanos de Junín y regiones del centro manifestaron su rechazo a las demoras en la ejecución de la nueva Carretera Central y procedieron a bloquear una de las arterias más importantes que conecta a la capital con la serranía.

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, precisó que se han calendarizado los hitos de la nueva Carretera Central para que se tengan los estudios definitivos terminados, y así la obra “se pueda convocar, adjudicar e iniciar durante la gestión del presidente Balcázar”.

En tanto, la ministra de Economía, Desiré Miralles, señaló que también se van a revisar todos los mecanismos y modalidades que permitan que el proyecto se inicie y culmine.