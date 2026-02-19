La ciudad de Huancayo acató el segundo día de paro regional convocado para demandar la asignación de presupuesto destinado a la construcción de una nueva Carretera Central, proyecto que beneficiaría a más de 11 millones de peruanos.

Diversas organizaciones sociales se movilizaron por las principales calles de la ciudad. La concentración inició en el distrito de El Tambo y avanzó hacia el centro de Huancayo, hasta la plaza Huamanmarca, donde se congregaron los distintos gremios y colectivos que respaldan la medida de fuerza.

A la jornada se sumaron trabajadores de municipalidades y del Gobierno Regional de Junín, quienes paralizaron sus labores como parte del paro.

Al ser consultado por los bloqueos recientes en la Carretera Central, José María Balcázar indicó que considera importante atender las demandas de las comunidades, por lo que incluso evaluaría un nuevo endeudamiento. Foto: Congreso.

Los manifestantes solicitaron que el nuevo presidente José María Balcázar incluya en la agenda prioritaria para la región la construcción de una carretera de cuatro carriles que reemplace la actual vía.

Los dirigentes señalaron que el proyecto ha sido postergado en reiteradas ocasiones. Sostienen que su ejecución permitiría reducir los accidentes de tránsito en esta ruta y agilizar el transporte de alimentos hacia Lima y otras regiones del país, fortaleciendo así la cadena de abastecimiento.