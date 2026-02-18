Se trata de complicaciones que la anunciada “solución integral” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), prevista para marzo de este año, debería atender también.

En junio del 2025, mucho antes de que Perú resolvería el contrato de Egis en torno a la NCC, el Puente Santa Rosa y Vía Expresa Santa Rosa, la Contraloría informó a Provías Nacional de 3 problemas identificados en torno a la obra.

Las “alertas” de Contraloría

La entidad de control alertó a Provías sobre 3 situaciones adversas en torno al NCC hace casi un año, pero a la fecha, ninguna ha tenido solución.

“De la información enviada por Provías Nacional y la evaluación correspondiente por parte de la comisión de control, las situaciones adversas tienen el estado de no corregidas”, indicó Contraloría a este diario.

¿Qué habían encontrado? Poca claridad sobre el cierre de la NCC. En 2 entregables de PMO Vías, aprobados por Provías, se validaban fechas diferentes. Mientras que en un informe de conformidad de paquetes de obra la PMO dijo que acabaría en diciembre del 2035, en el estudio de perfil estimó que culminaría en 2031.

Para la Contraloría, la diferencia de 4 años pondría en riesgo el uso correcto de los recursos públicos del Estado, lo que guarda relación con la preocupación actual del MEF.

“Las inconsistencias de los plazos contenidos en los entregables 5.16 y 8.8 genera incertidumbre en el plazo de servicio de asistencia técnica y ejecución del proyecto”, se lee en el Informe de Hito de Control N° 4559-2025-CG/MPROY-SCC.

La Contraloría también reconoció retrasos de hasta 157 días en los estudios técnicos del proyecto. Específicamente los de geotecnia. Según la entidad, esta demora alargaría también el cierre del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). El otro inconveniente identificado estuvo relacionado a la adenda 10 del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) firmado con Francia.

El acuerdo incluyó ítems que no estaban contemplados inicialmente en el servicio del PMO. “(...) Incrementa los costos. Dicha adenda limita la verificación de las hojas de vida del personal asignado, lo que resta transparencia a la experiencia ofrecida”, se indica en el informe.

Se inicia trato directo

En medio de protestas y bloqueos en la Carretera Central por esta situación, el viceministro de Transportes, Juan Haro, señaló a Gestión que ya se tuvo un primer acercamiento para evitar un arbitraje internacional.

“Se ha entrado a un trato directo con la empresa que le da asistencia técnica a Provías Nacional: Egis. Eso tiene una confidencialidad y un procedimiento por desarrollar. Esperemos poder llegar a los acuerdos que correspondan”, reveló.

En el medio, se realizó un cambio en el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), adscrito al MEF, que suele dirigir este tipo de diálogos. El viernes se aceptó la renuncia de Jean Pierre Galván Ortíz, que lo encabezaba desde el 27 de febrero del 2025. Mónica Guerrero Acevedo, quien ha ocupado diversos cargos en el MEF, lo reemplazará.

Haro dijo también que “hay otra coordinación” con el MEF para garantizar el financiamiento del túnel Pariachi, considerado el primer componente de la NCC.

“La idea es poder ejecutarlo este año (...) Los proyectos en este G2G no se van a parar. Se está avanzando con los estudios definitivos y hay contratos con supervisores también. El puente Santa Rosa, tiene financiamiento, contrato suscrito y eso continúa avanzando”, aseguró.

Al respecto, Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, cuestionó que se inicie un trato directo posterior a la resolución del contrato con Egis. “Si ya lo has resuelto e inicias un trato directo, estás reconociendo que el contrato, entonces, no está resuelto, está vivo, y por tanto inicias esta etapa. El Estado se desdice de su misma decisión”, apuntó a Gestión.

Solución integral para la NCC

Sobre la “solución integral” que anunciaría el MEF, fuentes vinculadas a los G2G en el Perú señalaron que hay 2 opciones. Una sería usar el modelo “híbrido” G2G y Asociaciones Público-Privadas (APP).

Esta figura, inédita en el mundo, la propuso sin éxito el ex MEF Raúl Pérez Reyes, llegando incluso a incluirla en el proyecto de Ley de Endeudamiento 2026. Su idea era financiar así la NCC y un paquete ferroviario importante.

El modelo busca dividir las 4 fases clásicas de un proyecto en dos bloques: los estudios preliminares y diseño en G2G, como es hasta ahora; pero la construcción, y operación y mantenimiento bajo una APP.

Sin embargo, la actual ministra Denisse Miralles, que viene de ProInversión que promueve las APP, lo descartó apenas asumió el ministerio.

“Sea una APP o G2G, el gran tema es tener claro quién hará el gran esfuerzo constructivo. ¿Esos S/ 24 mil millones serán rentables para el contratista y beneficioso de costear para el Estado peruano?“, preguntó César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN.

La otra opción la comentó Claudia Dávila, directora ejecutiva de Provías Nacional, en diálogo con Gestión. “PMO Vías como tal no tiene los cuestionamientos, sino Egis. Quizá la nueva empresa que escoja Francia considera que PMO Vías puede seguir a cargo de la procura. Se cambiaría la parte contractual y el PMO que ve la gestión del proyecto puede continuar”, sostuvo.

Así Setec, empresa francesa socia minoritaria de Egis en PMO Vías, seguiría sola en el G2G. Fuentes allegadas al entorno de G2G en Perú consideran ello una contradicción porque, si bien Setec no es la misma empresa, suele trabajar en alianza con Egis en varios proyectos del mundo de este tipo.

De hecho, en su página web, Egis recuerda que, aparte de los proyectos en Perú, trabajan junto a Setec en el diseño de Línea 6 del metro de El Cairo en Egipto; y en proyectos de planificación territorial para Arabia Saudita.

“Más allá de la empresa que quede, no nos parece la forma. Si a ello iban a llegar, ¿no era mejor evaluarlo primero antes que generar zozobra? Las razones para resolver el contrato deben ser sólidas. Cualquiera que sea la empresa en este u otro acuerdo podría demandar al Estado. Los resultados no serían favorables", advirtió César Candela, Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

Baja transparencia

La baja transparencia en el manejo a la fecha del G2G en torno a la NCC es la principal crítica que hoy está en el aire en torno al proyecto, más allá de la resolución del acuerdo con Egis por sus acusaciones de corrupción.

Candela recordó que en 2024 su gremio cuestionó públicamente, cuando ya se conocían los pasivos de Egis, que algunas adendas firmadas con la empresa francesa no eran públicas.

La ministra Denisse Miralles anunció que en marzo darán a conocer una "solución integral" para la Nueva Carretera Central. Fotos: Joel Alonzo/GEC.

“Nadie dice que no se investiguen las cosas, pero también hay que ser serios y responsables. Aquí hay presupuestos ya destinados, ¿quiénes son los responsables? Y si hay corrupción de por medio, ¿por qué no se ha acusado a nadie? Hay que revisar lo que se ha hecho desde el inicio", cuestionó.

Fuentes opinó en la misma línea. El docente comparó el caso actual de la NCC con lo que ocurrió con la Interoceánica en gobiernos pasados.

“Hay varios niveles de transparencia que no tenemos. Uno, es el valor total, creería yo que allí falta una auditoría. Son casi 200 kilómetros (km) de carretera, por km el costo es astronómico. Lo otro es el atraso en los estudios (...) Si toman más tiempo, creo que valdrá la pena. Si no, ocurriría lo mismo que en la Interoceánica: su financiamiento sigue generando estragos al Estado”, planteó.