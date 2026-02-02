Los puentes en la carretera central no son responsabilidad de los concesionarios, informó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). En ese sentido, expresó su preocupación por los riesgos estructurales identificados en varios puentes de la Carretera Central, tras la autorización excepcional de Provías Nacional que permite el tránsito de vehículos con peso bruto de hasta 101 toneladas.

Según indicó AFIN, esta medida supera el límite general de 60 toneladas establecido para la Red Vial Nacional y habría sido adoptada sin una coordinación previa con el concesionario responsable de la operación y mantenimiento de la vía.

“Nos preocupa que teniendo 21 puentes en situación de riesgo se haya autorizado el tránsito de carga hasta 101 toneladas que pueden originar el colapso de estos puentes, que no forman parte de las concesiones, y por lo tanto preocupa está advertencia ya sido comunicada a los concedentes y regulador. Con un colapso, Lima podría quedarse sin alimentos provenientes del eje central”, Juan Pacheco, gerente general de AFIN.

Asimismo, advirtió que el tránsito por esta vía implica un potencial riesgo para más de 32 mil usuarios diarios. “No solo es interrupción del tráfico, sino el riesgo de la vida de la gente que transita por esta vía”.

Señaló que la capacidad estructural de los puentes fue diseñada bajo parámetros distintos a las cargas actualmente autorizadas, lo que incrementa la vulnerabilidad de la infraestructura.

“Queremos llamar la atención de la necesidad de tener una Sutran mucho, más activa en la fiscalización de plazas de peaje”, agregó.

Puentes en situación crítica

De acuerdo con la información difundida, el concesionario de la Carretera Central identificó 21 puentes que requieren intervenciones estructurales.

Evaluaciones especializadas señalan que siete de ellos se encuentran en una situación particularmente crítica ante el tránsito de cargas sobredimensionadas.

Los puentes identificados en estado crítico son Huaycoloro, Los Ángeles, Pomaticlo, Ricardo Palma, Habich, Tamboraque y Surco. Estos forman parte de un corredor estratégico por el que circulan diariamente alrededor de 8 mil vehículos, entre transporte privado, público y carga pesada.