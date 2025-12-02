Si bien la Nueva Carretera Central (NCC), un megaproyecto valorado en S/ 24,541 millones, es esencial para cerrar las brechas de conectividad entre Lima y la sierra, hay un factor de competitividad a largo plazo que también es importante: el financiamiento verde y bonos de carbono.

Este tema —y un riesgo fiscal detrás— será abordado en el “VIII Congreso Empresarial de la Macro Región Centro – CEC Perú 2025”, bajo el lema “Necesidades y propuestas para una inversión y gobernanza sostenible integral para la Macro Región Central del Perú”.

El evento estará a cargo de la Cámara de Comercio de Huancayo, en alianza con la CONFIEP, Diario Correo y la Universidad Continental. La cita se desarrollará este 4 y 5 de diciembre en la ciudad de Huancayo.

El riesgo fiscal bajo la lupa

Con el objetivo de potenciar la competitividad logística de la Macro Región Central (que incluye Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, Huancavelica y Lima) y beneficiar a casi 10 millones de personas, Jesús Capcha Carbajal, presidente del CEC Perú, considera que es clave paliar a corto plazo un problema: el grave deterioro de las finanzas públicas.

Él considera que el Proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2026 (PIA 2026) consolida una peligrosa tendencia: la priorización del gasto corriente (sueldos y pensiones) en detrimento de la inversión productiva.

Si bien el presupuesto total crece solo 2.3% para resguardar el espacio fiscal, el aumento del 12% en remuneraciones genera una contracción del 13% en la inversión total.

Este giro en la composición presupuestaria, impulsado en parte por una dinámica populista en el Congreso que ha generado 229 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y 2025, desencadena una tendencia a postergar la ejecución de inversión productiva en el país, la misma que es 3 veces más beneficiosa que el gasto corriente.

Por qué esto se vincula con la nueva Carretera Central. Pues, este proyecto está bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G), que en buena cuenta es inversión pública, por lo que será necesario tener recursos disponibles para atender esta obra y entregarla oportunamente.

Desarrollo sostenible

En esa línea, el CEC 2025 planteará una estrategia macrorregional de largo plazo sin dejar de lado la determinación de soluciones de corto plazo como el destrabe de inversiones.

Por ello propone una agenda de desarrollo sostenible al 2050. “Esto implica fomentar la canalización de financiamiento verde y bonos de carbono para proyectos sostenibles, diversificando las fuentes de ingresos y mitigando los riesgos climáticos, algo vital para regiones como Junín”, señala el vocero.

Además, claro, de destrabar inversiones clave como la carretera central, la Modernización del aeropuerto de Jauja, promoción de energías limpias, puente aéreo entre Manaos Brasil a Jauja y más.