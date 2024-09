Si bien no se precisó el monto ni la fecha exacta de la colocación, se dio a conocer que la emisión será en colaboración con naciones vecinas.

“Un instrumento que estamos actualmente evaluando es la emisión regional de bonos amazónicos. En este momento, nos encontramos en la evaluación de una cartera de proyectos considerados dentro del presupuesto que estén ubicados en las regiones amazónicas del Perú”, señaló Melissa Caballero, especialista en gestión de mercado de capitales de la dirección general del Tesoro Público del MEF.

BID

“Esto podría llevar eventualmente a una emisión regional de bonos amazónicos. Sería una emisión en conjunto con otros países amazónicos. Los otros países vinculados en este proyecto también están revisando su cartera de proyectos. Esto es en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, añadió la funcionaria en el marco de su presentación en el Foro Internacional de Finanzas Verdes organizado por el MEF y el Ministerio del Ambiente (Minam).

Pero los bonos amazónicos no son el único instrumento del MEF para impulsar inversiones ‘amigables’ con el medio ambiente, precisó Caballero.

El ministerio emite bonos verdes, sociales y sostenibles desde el 2021, destacó la especialista.

“Antes, en el 2017, con apoyo del Banco Mundial emitimos un papel asociado con un evento sísmico, en el marco de la Alianza del Pacífico. Actualmente, nos encontramos evaluando un instrumento de similar naturaleza, pero de forma individual”, refirió Caballero.

Certificado

Según la Bolsa de Valores de Lima (BVL), los bonos verdes son aquellos cuyos fondos recaudados se utilizan exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos nuevos o existentes que sean elegibles como “verdes”. Es decir, estas iniciativas deben cumplir determinados criterios.

Además, precisa la BVL, un bono debe contar con un reporte de segunda opinión o un certificado de Climate Bonds que lo acredite como tal.

Algunos proyectos que pueden ser financiados por bonos verdes son energía renovable, edificios ecológicos, eficiencia energética, transporte limpio, manejo de residuos, forestación, entre otros.

En el país hay 13 cadenas productivas que requieren de inversiones verdes por unos US$ 785 millones.

Ello es necesario para cerrar una brecha que impide que la oferta exportable gane valor en los mercados internacionales, advierte el Minam.

Eventos climáticos

Melissa Caballero, del MEF, señaló también que se viene estudiando la posibilidad de emitir “bonos asociados a eventos hidrometeorológicos”, teniendo en cuenta que el año pasado el país fue afectado por fenómenos climáticos.

“El año pasado, además, hicimos un canje de deuda con el Gobierno de Estados Unidos, lo que dio origen a la creación de un fondo para la conservación de bosques tropicales”, agregó.

Información

Desde el 2019, el MEF viene implementando una metodología nacional de identificación de cadenas presupuestales climáticas, así como un sistema de consulta amigable.

“Pueden entrar a la página web del MEF y encontrar información del gasto público climático. No obstante, y hacemos mea culpa, este proceso no ha terminado. No hemos terminado de hacer el marcaje de todos los años, pero esperamos terminar el proceso este año”, aseguró Caballero.

Emergencias.

Melissa Caballero, de la dirección general del Tesoro Público del MEF, admitió que el Estado requiere “bastante mejora” en la prevención de emergencias climáticas como el fenómeno de El Niño.

“Es importante para el Gobierno reorientar el mercado hacia inversiones sostenibles, considerando que los efectos del cambio climático son bastante amplios y profundos, en distintas cadenas productivas cuyos actores finalmente se vinculan en el sistema financiero, ya sea a través de préstamos, garantías, en el mercado de capitales, entre otros”, sostuvo.

