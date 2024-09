¿Podremos alcanzar el ingreso per cápita de Chile? Aquí lo analizamos. (Foto: USI)

Chile tiene un ingreso per cápita anual de US$ 17,093.24 (dólares a precios actuales), según datos del Banco Mundial. En el caso de Perú, este indicador es de US$ 7,789.87 para el mismo periodo (2023).