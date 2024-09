- Perú avanza en inclusión financiera, ¿lo hace a buen ritmo?

Es importante ver mejoras en los índices de inclusión, porque muestran que vamos por el camino correcto en la regulación y en las acciones que toman las entidades del sistema financiero. Pero, hasta no acercarnos al 100%, habrá trabajo por hacer. No se llega de un día para otro, hay que tenerlo claro.

- Según el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, Perú es uno de los países que menor confianza reporta tener en el sistema financiero.

No podemos separar la confianza que tenemos sobre el país de aquella que tenemos sobre las entidades financieras como si fueran elementos distintos. Somos un país desconfiado y mejorar eso toma tiempo. Debemos emprender ese camino ahora, sino el índice seguirá dejando mucho que desear a nivel latinoamericano.

LEA TAMBIÉN Inversión en viviendas en Lima se recupera más rápido por alza de alquileres

- La confianza en microfinancieras se ha deteriorado un poco, ¿a qué responde?

Diría que es un menor nivel de logro de confianza, que también representa un espacio para investigar cuáles son los elementos que llevan a algunos a utilizar los servicios financieros. De esta manera, podremos examinar nuevas políticas para atraer a más gente.

- ¿La intervención y disolución de algunas entidades microfinancieras en los últimos años, así como de cooperativas de ahorro y crédito influyó?

Definitivamente. El cierre de entidades es lamentable y no debería ocurrir, porque tiene un impacto negativo hacia el público. Sin embargo, al mismo tiempo debe brindar la seguridad de que el regulador está haciendo su trabajo y ese es un elemento positivo para compensar la confianza.

- ¿Y la proliferación de mecanismos de crédito informal?

También contribuye. Si no dejamos que el mercado funcione solo, seguiremos teniendo problemas por la creación de mercados negros como el “gota a gota”.

- ¿Qué puede hacer el BCRP para combatir los efectos de la ley de Tope a tasas de interés?

Si al BCRP le ordenan fijar una tasa, hará el estudio para establecer la tasa máxima. Pero estamos en una economía social de mercado y en lo que deberíamos pensar es en las herramientas que tiene el sector privado para aumentar la confianza.

- ¿La digitalización de los pagos fortalece la relación entre el cliente y la entidad?

Lo crítico es crear un sistema donde pagar no nos cueste más que conseguir el bien. No es posible que el usuario demore más en la caja del supermercado que en escoger su lista de productos. Los pagos digitales no deben ser un sustituto perfecto, sino que deben superar al efectivo.

- ¿Cómo califica el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en este proceso?

Hay que tener cuidado. En la búsqueda de lucro y reducción de costos, estamos recurriendo a demasiado a la IA sin la suficiente prueba para una agradable experiencia del cliente. No podemos hacer eso en un entorno donde no entendemos lo abstracto de estas operaciones.

- ¿Se está excluyendo a algunos usuarios?

Claro. Por ejemplo, con algunos canales de atención estamos dejando fuera a los adultos mayores que deben recurrir a familiares por ayuda.

Interoperabilidad. Barrantes enfatizó que el BCR seguirá fortaleciendo las bases para la creación de un ecosistema conectado de pagos inmediatos. Es una tarea importante que puede demandar un liderazgo del sector público, dijo.

LEA TAMBIÉN Nueva amenaza para app de bancos y billeteras digitales viene con pagos QR

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.