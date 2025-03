El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó la Cartera de Proyectos de Exploración Minera para 2025, que incluye 84 iniciativas con una inversión que asciende los US$ 1,039 millones, concentradas principalmente en dos macrorregiones.

Según informaron, la mayor parte de estas inversión minera -para el descubrimiento de nuevos yacimientos y la extensión de la vida útil de las minas- se darán en las macrorregiones Centro y Sur, que en conjunto captan más del 97% del capital destinado a la exploración en el país.

¿Dónde se espera más inversión?

La Macrorregión Centro, integrada por Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima y Pasco, es la que recibe la mayor inversión con US$ 516 millones, lo que representa el 49.64% del total.

En esta región se desarrollarán 38 proyectos , entre ellos la octava modificación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (MEIAsd) de Marcobre, que lidera la lista con US$ 285.9 millones. También destacan la segunda MEIAsd de Romina 2 con US$ 28.7 millones, y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Quicay II con US$ 28.5 millones.

Asimismo, figuran la primera MEIAsd de Soledad con US$ 23.3 millones y el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) de C.P.S. N° 1 con US$ 10.7 millones. La presencia de estos proyectos consolida a esta macrorregión como el principal destino de inversión en exploración minera en el Perú.

En segundo lugar se encuentra la Macrorregión Sur, que comprende Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Esta zona capta una inversión de US$ 493 millones, equivalente al 47.44% del total, y alberga 41 proyectos de exploración.

Entre los proyectos más relevantes de la Macrorregión Sur están la cuarta MEIAsd de Tambomayo con US$ 104.6 millones, la segunda MEIAsd de Quenamari con US$ 104.5 millones, la cuarta MEIAsd de San Gabriel con US$ 39.3 millones, la tercera MEIAsd de Haquira con US$ 22.5 millones y el EIAsd de Antilla con US$ 21 millones.

En contraste, la Macrorregión Norte, conformada por Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, recibe apenas US$ 30 millones en inversión minera, lo que representa solo el 2.92% del total.