Las exportaciones mineras peruanas en enero 2025 ascendieron a US$ 3,989 millones, lo que reflejó un crecimiento de 28% con relación a similar mes del 2024 (US$ 3,110 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético anotó que el incremento de las exportaciones mineras en el primer mes del año se explica por el aumento de los valores exportados de oro (US$ 453 millones más), cobre (US$ 399 millones más) y zinc (US$ 62 millones más), dados los mayores volúmenes y precios de exportación.

En esa línea, subrayó que las exportaciones mineras representaron el 60% del total de envíos al exterior que registró el Perú en enero 2025.

Envíos de cobre aumentaron en 27.7%

La SNMPE dio a conocer que las exportaciones cupríferas sumaron US$1,839 millones de dólares en enero último, cifra que significó un incremento de 27.7% con relación a similar mes del año 2024 (US$ 1,440 millones).

El crecimiento de las exportaciones de cobre registrado en enero -explicó- se debió por que el volumen aumento en 16.8%, mientras que el precio de este metal creció en 9.3% respecto a igual mes del año pasado.

Embarques de oro fueron lo que más creció

El gremio empresarial citó que las exportaciones auríferas llegaron a US$1,475 millones de dólares en enero 2025, lo que representó un crecimiento de 44.4% con relación a similar mes del 2024 (US$ 1,022 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron favorecidas por el aumento del volumen en 10.9% y de su cotización en 30.2% respecto a igual mes del 2024.

Finalmente, la SNMPE indicó que el cobre representó el 46% del valor de las exportaciones mineras en enero; mientras que el oro el 37% y el zinc 5%.