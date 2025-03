El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, resaltó el gran potencial de exploración minera en Perú y destacó que el 44% del territorio nacional, una superficie comparable con Francia, sigue sin ser explorado. Aclaró que, de las 128’521,560 hectáreas de territorio peruano, solo el 14.9% está concesionado y apenas el 1.49% está en actividad minera.

Montero explicó que, aunque el 85% del territorio está libre de concesiones, tras descontar el 41% correspondiente a áreas reservadas, queda un 44% aún por explorar. “Prácticamente el tamaño de Francia, todavía por explorar. Es un espacio importante, estamos hablando de más de medio millón de kilómetros cuadrados que hay que continuar mirando” , sostuvo.

En cuanto a los proyectos futuros, el ministro anunció que la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2025 incluye 84 proyectos de inversión, lo que representa un incremento respecto a los 75 del año anterior. Esto eleva la estimación de inversión de US$ 644 millones a US$ 1,039 millones.

Durante su intervención en el auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Montero detalló que 41 proyectos de exploración se encuentran en evaluación del instrumento de gestión ambiental, con un valor de US$ 804 millones, mientras que 14 iniciativas, con un valor de US$ 50 millones, están en consulta preliminar. Además, 29 proyectos, por un total de US$ 180 millones, esperan autorización para comenzar la exploración.

De cara al 2024, se otorgaron certificaciones ambientales a 54 proyectos de exploración en 16 departamentos del país, con una inversión total de aproximadamente US$ 242 millones. Este año, se han aprobado 10 nuevos estudios por un valor aproximado de US$ 320 millones, y hay 30 estudios en evaluación, sumando un total cercano a los US$ 373 millones.

