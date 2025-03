El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció un aumento en la cartera de proyectos de inversión minera: de las 51 iniciativas valorizadas en US$ 54,556 millones, se incrementó a 68 proyectos por US$ 62,573 millones. Son 17 proyectos más a comparación del año pasado.

Detalló que, para este año, se prevé la ejecución de US$ 5,011 millones en 5 proyectos, mientras que otros 5, se encuentran en etapa de ingeniería de detalle por US$ 4,631 millones.

Así lo indicó durante su exposición “Minería en Perú: Una nueva visión”, en el evento Perú Day, en el marco del PDAC 2025 que se desarrolla en, Toronto, Canadá.

Asimismo, Montero refirió que en la cartera hay 21 iniciativas en estado de factibilidad por US$ 19,832 millones, y 25 proyectos en fase de prefactibilidad cuyo valor alcanza US$ 23,485 millones. En etapa conceptual se encuentran 12 proyectos por US$ 11,079 millones.

En tanto, Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del IIMP, saludó el anuncio del ministro Montero y lo calificó de positivo. Destacó que son cifras que parecen razonables y grandes con respecto a lo que ha sido en años previos.

“Hay un incremento en la posibilidad de proyectos de inversión en el Perú en base a permisos y financiamientos y, esperemos cómo se desenvuelve el año, para ver cómo se logran ejecutar los proyectos o queda como un portafolio a nivel de posibilidades”, comentó.

Asimismo, manifestó que los 5 proyectos en etapa de ejecución, se van a desembolsar en los próximos 2 o 3 años. Igualmente, subrayó que los 5 proyectos en ingeniería de detalle se pueden comenzar a ejecutar a partir del 2028, una vez obtengan sus permisos, con lo cual se podría mantener el nivel de inversión en minería.

Aumento de proyectos de exploración

El ministro Jorge Montero también anunció un incremento de los proyectos de exploración: de los 75 proyectos por US$ 644 millones en 2024, se aumentó a 84 proyectos cuya cifra total de inversión asciende a US$ 1,039 millones.

Al respecto, Ortiz enfatizó en que el monto total comprometido es el que se invertirá para explorar empezando este año, pero es probable que el proceso de exploración se extienda entre 2 y 3 años más en la obtención de permisos y desarrollo de la perforación.

