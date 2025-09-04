En el caso del MTC, por ejemplo, refirió que le están brindando un acompañamiento en campo al proyecto de la nueva Carretera Central promovido por ese ministerio, y que se va a ejecutar en tres tramos.

Vale recordar que esa iniciativa, denominada Nueva Autopista Central Daniel Alcides Carrión, busca entregar una autopista moderna de cuatro carriles (dos por sentido), con túneles, viaductos y puentes para mejorar la conectividad entre Lima y la sierra central, específicamente la región de Junín.

Cuba explicó que el acompañamiento busca que el sector pueda levantar la información ambiental requerida, y no tenga problemas al presentar su instrumento de gestión ambiental, pero también apoya en implementar acciones preventivas, recordando que se trata de una nueva vía que atraviesa zonas rurales.

“Estamos trabajando con el MTC, entiendo que el primer tramo (de la Carretera Central) va a ser presentado este fin de año, y el próximo año los otros dos”, puntualizó.

Acompañamiento para Anillo Vial Periférico

Otro megaproyecto en transportes al cual Senace está brindando acompañamiento, indicó la funcionaria, es al del Anillo Vial Periférico para Lima y Callao, encargado al consorcio español formado por Ferrovial, Acciona y Sacyr.

El proyecto comprende una autopista urbana de 34.8 kilómetros que conectará 11 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao, beneficiando a cerca de 4.5 millones de personas, con un plazo de concesión de 30 años bajo un modelo de Asociación Público Privada (APP) cofinanciada.

Detalló que, a solicitud de ese consorcio, le están acompañando en la elaboración de su estudio de impacto ambiental (EIA), brindándole asistencia técnica y acompañamiento de línea base ambiental en el campo, y que dicho grupo les ha presentado un plan de trabajo y etapas de elaboración del proyecto.

Aunque refirió no conocer cuándo el consorcio presentará su EIA, refirió que espera que sea pronto.

El megaproyecto que unirá 11 distritos y reducirá trayectos a solo 5 minutos. (Fuente: MTC)