La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, anunció que el Gobierno de Perú presentará una “solución integral” para el proyecto de la Nueva Carretera Central durante la primera semana de marzo.

“ Nos comprometimos a que en la primera semana de marzo vamos a presentar la solución integral del proyecto, no solo la primera etapa que va a iniciar dentro de esta gestión, sino es que vamos a diseñar una solución integral que garantice que el proyecto entero se va a hacer ”, comentó a RPP.

En ese sentido, la ministra precisó que el Perú no se ha anulado el convenio de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia para la construcción de la nueva Carretera Central. Según precisó, lo que se ha activado es una medida específica dentro del marco contractual para sustituir a la empresa encargada de la asistencia técnica.

“El Estado peruano no está cancelando de ninguna manera el convenio de Gobierno a Gobierno. Además, los contratos de construcción, sobre todo de los puentes de Santa Rosa y la carretera central, tienen un procedimiento que debe continuar. Lo que se está pidiendo es que se le cambie el asesor técnico para que podamos continuar rápidamente”, dijo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que los contratos de construcción de los puentes de Santa Rosa y la Carretera Central continúan vigentes. (Imagen: Andina)

La ministra indicó que se están evaluando diversos mecanismos para asegurar la sostenibilidad del proyecto sin que esto signifique un cambio en la modalidad (es decir, se mantendría el convenio G2G).

Entre las alternativas que se barajan están la posibilidad de un modelo mixto o que, dentro del esquema de G2G, se solicite al gobierno francés incluir financiamiento inicial como en una Asociación Público Privada (APP).

La ministra resaltó que es inviable financiar un proyecto de esa magnitud, estimado actualmente entre S/ 24,000 y S/ 30,000 millones, usando solo recursos públicos .

“Este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público porque darle todos los recursos solo a un proyecto nos quita espacio fiscal para financiar colegios, hospitales y otras cosas en todo el país (…) El dejarlo todo como está previsto bajo el esquema actual es condenar ese proyecto al fracaso“, sostuvo.

Además, Miralles garantizó que esto no generaría retrasos en los proyectos. La obra de esa carretera, indicó, comenzará este mismo año con la primera etapa del túnel de Pariachi.

Junín reclama por carretera

Pese al intento de poner paños fríos por parte de la ministra Miralles, para el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, el Gobierno no ha sido transparente con la región.

“El MEF y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no han sido sinceros porque el día que nos reunimos [3 de febrero de este año], ellos ya tenían un informe que buscaba resolver el contrato [con el asesor técnico] como consecuencia de lo sucedido con Egis. Eso no nos lo mencionaron”, dijo en RPP.

Cárdenas agregó: “[Con lo sucedido] se entiende que el Gobierno no está siendo claro, sincero y transparente. Más allá de las modalidades [sea bajo G2G o APP], [concretar la solución integral] va a tomar su tiempo. Entiendo que haya otras modalidades de ejecución, pero cuánto se va a demorar. Ellos son un Gobierno transitorio”.

El gobernador recordó que el martes 10 de este mes habrá una reunión en la macrorregión centro y se ha invitado al MTC, MEF y Provías.