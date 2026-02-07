El Gobierno brindará asistencia técnica en contrataciones públicas a 1,600 entidades del Estado durante 2026, como parte de una estrategia orientada a prevenir incumplimientos normativos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

La medida forma parte del Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica del OECE y se enmarca en la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Las asistencias estarán enfocadas principalmente en fortalecer la formulación de requerimientos y la elaboración de bases, con el objetivo de reducir reprocesos y promover procesos de compra más oportunos, transparentes y alineados al nuevo modelo de contrataciones del Estado.

La programación prevista para 2026 representa un incremento de 23% frente a las 1,297 asistencias técnicas directas realizadas en 2025, lo que evidencia un fortalecimiento progresivo del rol preventivo y orientador del OECE hacia las entidades públicas.

El plan de 2026 representa un aumento de 23 % frente a las asistencias técnicas realizadas en 2025. (Foto: gobierno)

ENFOQUE PREVENTIVO Y NUEVO MODELO DE COMPRAS

Desde el MEF se destacó que la asistencia técnica permanente permitirá acompañar de manera más cercana a las entidades públicas y asegurar una mejor implementación del nuevo marco normativo en contrataciones.

El objetivo es pasar de un esquema reactivo a uno preventivo, que facilite una correcta ejecución de los procesos desde su etapa inicial y mejore la prestación de servicios a la ciudadanía.

En ese contexto, se subrayó que la orientación continua contribuirá a consolidar buenas prácticas, fortalecer la gestión de las compras públicas y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, con impacto directo en la calidad de bienes, servicios y obras que reciben los ciudadano.

Durante 2026 se capacitará a cerca de 115,000 funcionarios y servidores públicos en contrataciones del Estado. (Foto: gobierno)

CAPACITACIÓN, REGISTROS Y HERRAMIENTAS DIGITALES

Como parte del fortalecimiento de capacidades, durante 2026 el MEF, a través del OECE, desarrollará 290 eventos técnicos especializados para capacitar a cerca de 115,000 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional, promoviendo su certificación y profesionalización en contrataciones públicas.

Asimismo, se recordó que desde el 1 de enero de 2026 el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU) tiene carácter obligatorio.

A la fecha, dicho registro cuenta con 55 personas jurídicas inscritas, entre instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas .

En paralelo, el OECE viene impulsando el uso de la herramienta digital “Contratos Menores”, utilizada de manera facultativa por más de 300 entidades contratantes, que han publicado más de 34,000 requerimientos de contratación, contribuyendo a optimizar procesos y reforzar la transparencia en el uso de recursos públicos.

Finalmente, desde el MEF se remarcó que el fortalecimiento del OECE busca dejar a la siguiente gestión un sistema de contrataciones públicas con equipos técnicos capacitados y un enfoque preventivo que contribuya a la lucha contra la corrupción y a la mejora continua de la gestión pública.