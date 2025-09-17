La medida busca prevenir suplantaciones y promueve la transparencia en las contrataciones públicas. (Imagen: Andina)
Redacción Gestión
Con el fin de reforzar la seguridad en los procesos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), el anunció la implementación de un nuevo control de validación de identidad en su plataforma de Trámites en Línea.

Esta mejora permitirá confirmar de manera inmediata la identidad de las personas naturales que son proveedores, a través de la información contenida en el DNI, la cual será contrastada directamente con la base de datos del .

El procedimiento se aplicará en los casos de inscripción y reinscripción al RNP, así como para los que hagan uso de los distintos servicios disponibles en la plataforma.

De esta forma, luego de la autenticación con la clave RNP, el sistema solicitará el ingreso de datos consignados en el DNI para verificar con RENIEC. Solo si la comprobación es satisfactoria se otorgará acceso al trámite o servicio; de lo contrario, este será denegado.

Según el OECE, la validación de identidad busca prevenir el uso indebido de datos personales y evitar casos de suplantación.

Asimismo, asegura que los proveedores que participan en los procesos de contratación pública estén debidamente identificados, lo que promueve la transparencia, la trazabilidad y la confiabilidad de los procedimientos del RNP.

