En medio de la evaluación que hará el Gobierno del Perú de la cartera de proyectos ejecutados bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), tal como lo adelantó Gestión, el Gobierno Regional de Junín demandó al Poder Ejecutivo un mayor presupuesto para garantizar la continuidad de la Nueva Carretera Central.

A través de un pronunciamiento público, la Comisión Multisectorial Junín para la Nueva Carretera Central reclamó al Poder Ejecutivo frente a una posible postergación del proyecto, pese a que afecta a más de 11 millones de habitantes de la Macrorregión Centro.

“ Con menos de S/ 200 millones destinados a una obra valorizada en más de S/ 24 mil millones, el Ejecutivo demuestra desinterés político y una peligrosa desconexión con la realidad del centro del país ”, indicaron.

Incluso, el GORE de Junín comentó que el Gobierno central no está asumiendo esta obra como una prioridad nacional pues recientemente se convocó a una reunión con los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero solo acudieron representantes sin capacidad de decisión.

Esto se produce luego que el MEF señalara que se encuentra evaluando técnica y financieramente diversos proyectos G2G, junto con el MTC, con el objetivo de optimizar recursos públicos y revisar aspectos contractuales, lo que abriría la posibilidad de renegociaciones en algunos casos.

Los pedidos

La titular del MEF, Denisse Miralles, ya había dicho a Gestión a mediados de enero que la Nueva Carretera Central es una obra “demasiado grande para ser abordada solamente por obra pública”, y que, independientemente de la modalidad que se utilice, resulta inviable financiar un proyecto de esa magnitud únicamente con recursos del Estado.

La ministra explicó que el proyecto ha avanzado por hitos y que actualmente se encuentra culminando la etapa de estudios. Por ello, dijo: “habrá que sentarse con ellos y decirles: ‘llegamos hasta aquí y vamos a renegociar este contrato en los mejores buenos términos’”.

Sin embargo, los representantes de Junín solicitan ahora que el Poder Ejecutivo priorice una asignación presupuestal adecuada, asegurar el financiamiento multianual 2026-2031 y cumplir estrictamente el contrato G2G.

También, indican, se plantea la necesidad de convocar una mesa técnica de alto nivel con participación del presidente, el MEF, el MTC, los gobiernos regionales y la propia comisión.

Se pide la aprobación de un crédito suplementario que incremente en S/ 1,200 millones el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del MTC destinado a la Nueva Carretera Centra l para garantizar los adelantos contractuales, el inicio efectivo de la ejecución y la sostenibilidad económica del Contrato de Asistencia Técnica G2G .

“Si continúa la falta de atención y decisión política del Gobierno Central, la Macrorregión Centro evalúa medidas de protestas pacíficas y democráticas, en coordinación con la sociedad civil organizada, hasta obtener respuestas concretas y garantías claras”, indicaron.

Como parte de ello, también se solicitó al Congreso ejercer una fiscalización activa sobre el cumplimiento del cronograma y del financiamiento del proyecto.