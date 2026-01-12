El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que este año la economía del Perú crezca 3.2%, una cifra modesta si se recuerda la dinámica, por ejemplo, de los años 2010-2013 (6.5% en promedio), pero que va en línea con los resultados de los últimos dos años (alrededor de 3%).

Sin embargo, la ministra del MEF, Denisse Miralles, reconoce que el proceso electoral hace de este año un periodo más complejo para el Producto Bruto Interno (PBI).

“[...] Es un espacio complejo. Recordemos que son elecciones que se dan cada 20 años: confluyen no solo en las nacionales, sino también las de gobiernos regionales y locales. Siempre el primer año de gestión hace que se ralentice un poco la inversión en estos niveles de gobierno”, mencionó durante conversión en Panorama.

Es cierto, subrayó Miralles, que necesitaríamos crecer mucho más de 3% para que se vean mejores condiciones para los peruanos.

Pero, aunque será complejo, no resulta imposible, consideró: “Se pueden tomar acciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos impulsando el destrabe de inversiones, mejorando los marcos normativos. Hemos sacado nuestro reglamento de APP, por ejemplo, y eso esperamos que dinamice la economía".

¿Obras desfinanciadas?

Ante la consulta sobre el riesgo de tener obras desfinanciadas para este año, sobre todo bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno como -y así se especificó en la pregunta- la vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa, la ministra Miralles señaló:

“Si bien hay proyectos estratégicos en el Perú que se iniciaron, también hemos encontrado que para muchas de las grandes obras no se había previsto el total de la inversión. Era como ‘Dios proveerá’ y a ver qué pasa”.

Agregó: “Nosotros creemos que estamos haciendo un ejercicio muy serio respecto a eso y hay algunos proyectos que por su nivel de avance obviamente van a continuar [como la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa]. La idea es que esos proyectos, por ejemplo, sean prioritarios porque además están directamente ligados a la competitividad del país”.

Miralles recordó que cuando ingresó a la gestión ya encontró el presupuesto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso de la República. Si bien se priorizaron ciertos proyectos, el monto que había previsto la anterior gestión no era suficiente para el nivel de pago esperado ahora.

“Por ello, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones [Aldo Prieto] estamos esperando sentarnos con los operadores [de los proyectos] para conversar y ver qué salidas le podemos dar a esto [...] Proyectos sobre todo que están avanzados”.