El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que equipos técnicos de España, Canadá, Japón y Reino Unido realizaron una serie de visitas de campo al Proyecto Especial Chinecas, en Áncash, como parte del proceso de contratación bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) para el paquete de proyectos de la CCCM (Chinecas, Cardos, Chonta y Margen Derecha).

Las delegaciones recorrieron durante la semana las principales zonas de intervención junto a especialistas del proyecto, con el objetivo de conocer directamente las condiciones técnicas, territoriales y operativas del sistema de irrigación.

Esta información será clave para la formulación de propuestas en las siguientes etapas del proceso.

El Midagri señaló que estas acciones buscan garantizar altos estándares de calidad, eficiencia y transparencia en la ejecución de infraestructura hidráulica e irrigación, esenciales para ampliar la frontera agrícola y promover una agricultura sostenible en Áncash y otras regiones.

La visita se produce luego de que se aprobara el estudio de pre-inversión y se declarara la viabilidad del perfil técnico de Chinecas, hito que habilita al sector a avanzar en la fase de ejecución.

Según proyecciones oficiales, el megaproyecto permitirá dinamizar la economía regional al incrementar en unos US$ 2,500 millones anuales el valor de la producción agroexportadora y generar más de 150,000 empleos.