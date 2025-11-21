Perú acogerá por primera vez una de las reuniones internacionales más relevantes en materia de biodiversidad agrícola, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático. Se trata de la Undécima Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), que se desarrollará en Lima del 24 al 29 de noviembre.

El evento congregará a más de 700 representantes de 154 países y será organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Es, además, la primera vez que este foro mundial se lleva a cabo en América Latina y el Caribe, reforzando la posición del Perú como país megadiverso y actor estratégico en la gestión de la agrobiodiversidad.

“Para el Perú, esta reunión representa una oportunidad única de mostrar al mundo nuestra riqueza genética y la contribución de nuestros cultivos originarios a la alimentación mundial. Nuestro compromiso es con la conservación de estos recursos, la investigación agraria y la generación de semillas mejoradas en trabajo conjunto con las comunidades agrícolas que conservan la diversidad genética de nuestros cultivos”, afirmó el presidente ejecutivo del INIA, Jorge Ganoza Roncal.

El país es reconocido como uno de los principales centros de biodiversidad agrícola. Posee cerca de 25,000 especies, de las cuales un 22% son endémicas. En total, registra 4,400 especies vegetales nativas utilizadas, 1.700 cultivadas y 182 domesticadas, entre ellas la papa, el maíz, la yuca y el camote. “El conocimiento ancestral de los productores y comunidades indígenas ha permitido preservar esta riqueza, que también sustenta la diversidad gastronómica peruana”, añadió Ganoza.

Durante la reunión, los delegados abordarán asuntos clave para el futuro de la agricultura mundial, como la conservación de semillas, el uso sostenible de los recursos genéticos, la protección de los derechos del agricultor, el fortalecimiento del Sistema Mundial de Información y la movilización de recursos destinados a investigación e innovación.

“El Perú es país de origen de cultivos esenciales para el mundo, como la papa, el maíz andino o la quinua. Ser sede de esta reunión envía un mensaje claro: el país que dio al mundo estos alimentos quiere liderar la conversación global sobre cómo proteger y compartir esa diversidad”, sostuvo Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú.

El TIRFAA es un instrumento jurídico impulsado por la FAO que busca asegurar la conservación y disponibilidad de los recursos genéticos agrícolas para las generaciones actuales y futuras. La normativa reconoce los derechos de los agricultores, promueve la cooperación científica entre países y establece un sistema multilateral para el intercambio de germoplasma y la distribución equitativa de beneficios.

Al declarar el Perú, de interés nacional la realización de esta reunión, refuerza el rol del país como uno de los principales centros de diversidad del planeta y como referente en innovación agraria y agricultura sostenible, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.