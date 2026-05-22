* El boom del “ambush marketing”: los límites legales de colgarse de campañas ajenas | Foto: Composición por Grok - GEC
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

La reciente publicidad de AlaCena instalada junto a un panel gigante de Bad Bunny para adidas volvió a poner sobre la mesa una práctica cada vez más visible en publicidad: el denominado “ambush marketing” o marketing de emboscada.

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