Como parte de su labor, el Indecopi oficializó hoy la declaratoria como barreras burocráticas a dos normas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Según la entidad, las dos ordenanzas cuestionadas aluden a disposiciones en la que la comuna metropolitana habría excedido sus competencias, vulnerando los derechos de los consumidores. ¿Cuáles son?

Primero está el Artículo 8-A de la Ordenanza N° 203, Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio Público, que fue ratificada por la MML en la Ordenanza N° 2590.

Según Indecopi, la municipalidad dispuso como una exigencia inscribirse en el Registro Automatizado de Empresas Contratistas o Subcontratistas Autorizadas para ejecutar obras en Áreas de Uso Público.

“La MML no cuenta con una disposición legal que la habilite a imponer la previa inscripción en un registro municipal como condición obligatoria para construir, instalar, reparar, remover, reubicar o realizar cualquier trabajo en áreas de uso público”, se indica como sustento de la decisión.

La otra norma declarada como barrera burocrática es el artículo 6 de la Ordenanza 2711, que dispone la intangibilidad del Centro Histórico de Lima para el desarrollo de actividades de almacenamiento y depósitos y ordena su erradicación.

De acuerdo al Indecopi, la MML impidió vía esta ordenanza la presentación de solicitudes, lo que vulnera la Ley del Procedimiento Administrativo General.

“Por el cual todas las entidades de la administración pública se encuentran obligadas a recibir y tramitar las solicitudes de los administrados, brindando una respuesta dentro del plazo legal (...) El pronunciamiento no implica que la entidad edil declare fundada las peticiones y otorgue las licencias de funcionamiento que sean solicitadas por los administrados”, precisaron.