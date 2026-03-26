Durante el 2025, la eliminación e inaplicación de 14,056 barreras burocráticas declaradas ilegales o irracionales generó un ahorro estimado de S/ 429.07 millones, informó Indecopi.

De acuerdo a la entidad, se trata de cifras históricas. Respecto al 2024, el impacto positivo económico creció 6 veces más marcando un hito en el quinquenio 2021-2025.

Indecopi recordó que, entre 2021 y 2023, el ahorro generado por la eliminación de barreras burocráticas se ubicó entre los S/ 48.2 millones y S/ 117.2 millones. El resultado del 2025 supera ampliamente estos registros, sumado al del 2024 (S/ 57.1 millones). En un solo año casi se duplicó el ahorro acumulado de los últimos cuatro ejercicios anuales en conjunto.

Tipos, regiones y sectores burocráticos

El análisis de las barreras burocráticas detectadas revela que el 79.13% de estas (11,123 en total) estaban vinculadas a procesos de licencias de funcionamiento, edificación y habilitación urbana. Todos sectores vinculados al dinamismo inmobiliario y comercial.

Respecto al tipo de medidas, Indecopi resaltó que entre las que mayor impacto económico tuvieron están los cobros excesivos en derechos de uso de área acuática (S/ 49.1 millones), barreras burocráticas municipales que frenaban proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible (S/ 37.1 millones) y exigencias operativas innecesarias en el sector telecomunicaciones (S/ 10 millones).

“Al suprimir estos sobrecostos, se promueve un mercado más competitivo y se evita que el gasto de la ineficiencia administrativa sea trasladado al costo de los servicios que se ofrece a los ciudadanos”, indicaron en un comunicado.

A nivel regional y local, Lima y Callao encabezaron el ahorro con S/ 56.6 millones, seguidos por regiones como Piura, Ica y San Martín.