A nivel regional y local, Lima y Callao encabezaron el ahorro con S/ 56.6 millones, seguidos por regiones como Piura, Ica y San Martín. Foto: Indecopi.
A nivel regional y local, Lima y Callao encabezaron el ahorro con S/ 56.6 millones, seguidos por regiones como Piura, Ica y San Martín. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

De acuerdo a la entidad, se trata de cifras históricas. Respecto al 2024, el impacto positivo económico creció 6 veces más marcando un hito en el quinquenio 2021-2025.

Indecopi recordó que, entre 2021 y 2023, el ahorro generado por la eliminación de barreras burocráticas se ubicó entre los S/ 48.2 millones y S/ 117.2 millones. El resultado del 2025 supera ampliamente estos registros, sumado al del 2024 (S/ 57.1 millones). En un solo año casi se duplicó el ahorro acumulado de los últimos cuatro ejercicios anuales en conjunto.

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta a candidatos: no usar personajes con derechos de autor en campañas

Tipos, regiones y sectores burocráticos

Respecto al tipo de medidas, Indecopi resaltó que entre las que mayor impacto económico tuvieron están los cobros excesivos en derechos de uso de área acuática (S/ 49.1 millones), barreras burocráticas municipales que frenaban proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible (S/ 37.1 millones) y exigencias operativas innecesarias en el sector telecomunicaciones (S/ 10 millones).

“Al suprimir estos sobrecostos, se promueve un mercado más competitivo y se evita que el gasto de la ineficiencia administrativa sea trasladado al costo de los servicios que se ofrece a los ciudadanos”, indicaron en un comunicado.

A nivel regional y local, Lima y Callao encabezaron el ahorro con S/ 56.6 millones, seguidos por regiones como Piura, Ica y San Martín.

TE PUEDE INTERESAR

Multan a empresa de telefonía por enviar publicidad sin consentimiento: ¿qué determinó Indecopi?
Biodiésel argentino bajo revisión: Indecopi analiza continuidad de sobretasas por dumping
¿Universidades ahora no pueden ser declaradas en “quiebra”? Fallo del TC limita a Indecopi

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.