Biodiésel argentino bajo revisión: Indecopi analiza continuidad de sobretasas por dumping | Foto: Referencial
Biodiésel argentino bajo revisión: Indecopi analiza continuidad de sobretasas por dumping | Foto: Referencial
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Redacción Gestión
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A través de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, la entidad dio inicio a un procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”), con el objetivo de determinar si corresponde mantener los recargos vigentes sobre las importaciones de biodiésel (B100) provenientes de Argentina, los cuales se aplican desde el 2016 y fueron prorrogados en el 2021.

Estos derechos antidumping constituyen sobretasas que se imponen a productos importados cuando ingresan al país a precios por debajo de su valor normal, con el fin de evitar perjuicios a la producción nacional. La normativa vigente establece que estas medidas deben ser evaluadas periódicamente, a fin de verificar si subsisten las condiciones que justificaron su imposición o si corresponde su eliminación.

Indecopi inicia “sunset review” a biodiésel argentino en medio de fragilidad del sector local | Foto: (Bloomberg News)
Indecopi inicia “sunset review” a biodiésel argentino en medio de fragilidad del sector local | Foto: (Bloomberg News)
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El procedimiento fue iniciado a solicitud de las empresas peruanas Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A., que advirtieron que la eventual eliminación de estas medidas podría facilitar nuevamente el ingreso de biodiésel argentino en condiciones de precios dumping, lo que impactaría negativamente en la industria nacional.

De manera preliminar, la Comisión ha identificado indicios de que el dumping podría continuar o repetirse. Entre los elementos evaluados se encuentra la elevada capacidad exportadora de Argentina, así como la disponibilidad de producción excedente que podría ser colocada en mercados externos.

A este escenario se suma la situación actual de la industria nacional de biodiésel, que enfrenta signos de vulnerabilidad, reflejados en la caída de sus ventas, la reducción de su participación en el mercado y márgenes que no logran cubrir los costos de producción.

En ese contexto, el ingreso de importaciones a precios más bajos podría agravar estas condiciones y comprometer la sostenibilidad del sector.

Frente a estos elementos, el Indecopi dispuso que los derechos antidumping continúen aplicándose mientras dure el procedimiento de evaluación, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la industria local.

La decisión final dependerá del análisis técnico que realice la Comisión, el cual deberá determinar si la eliminación de las medidas generaría la continuación o repetición del dumping y del daño a la producción nacional, en concordancia con la normativa interna y los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

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