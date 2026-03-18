Donald Trump está destruyendo de forma grandilocuente la credibilidad de EE.UU. como líder geoeconómico. En la foto, Trump observa durante una reunión con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. (Foto de Andrew Caballero-Reynolds / AFP).
Donald Trump está destruyendo de forma grandilocuente la credibilidad de EE.UU. como líder geoeconómico. En la foto, Trump observa durante una reunión con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. (Foto de Andrew Caballero-Reynolds / AFP).
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Financial Times
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Si te parece que no has oído mucho por parte de China sobre el conflicto con Irán, estás en lo cierto. Como gran importador de petróleo que compra más del 80% de la producción de Irán, y como enorme exportador neto vulnerable a la debilidad del comercio mundial, cabría imaginar que existe preocupación en Beijing.

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