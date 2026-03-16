En el 2025, la economía china alcanzó un incremento del 5%, superando las adversidades, y siguió siendo un motor importante para el crecimiento económico global. El 2026 marca el inicio del XV Plan Quinquenal y China persistirá en compartir con el mundo las ventajas de su megamercado.

Ampliar importaciones es una necesidad indispensable para actualizar el consumo de China

China tiene una población mayor a 1,400 millones de habitantes y más de 400 millones del grupo de ingresos medios, siendo uno de los mercados de consumo más grandes y prometedores del mundo. En el 2025, se estima que su total de ventas minoristas de bienes de consumo sobrepasó 50 billones de yuanes (25 billones de soles), lo que le otorga el primer puesto mundial en volumen de consumo físico.

Las exportaciones agrícolas a China aumentaron un 63.5% interanual, destacando las exportaciones de arándanos, paltas y cítricos con aumentos del 147%, 40% y 33% respectivamente.

Como país líder en comercio de bienes, China implementa múltiples medidas para ampliar importaciones e introduce activamente bienes y servicios de alta calidad del mundo para satisfacer diversas demandas de su megamercado. China ha organizado ocho ediciones consecutivas de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) con un total de transacciones previstas que supera 500 mil millones de dólares. El nivel arancelario general de China se mantiene en el 7.3%, uno de los más bajos del mundo. Tras el establecimiento del régimen aduanero integral del Puerto de Libre Comercio de Hainan, la cantidad de productos con “arancel cero” alcanza las 6,600 partidas arancelarias, lo que equivale al 74% del total.

Perú: un socio de alta calidad para la economía china

China ha sido el mayor socio comercial y principal mercado de exportaciones del Perú durante 12 años consecutivos, y el comercio binacional se ha beneficiado directamente por la actualización del consumo chino. En el 2025, el volumen comercial China-Perú alcanzó 50.9 mil millones de dólares con un aumento del 17.8%. Por su parte, las exportaciones peruanas a China aumentaron a 34.6 mil millones de dólares, un crecimiento del 18.3%, y el superávit del Perú en su comercio con China superó 16 mil millones de dólares.

Nos complace hacer activas contribuciones al crecimiento estable de la economía peruana, a la mejora continua de las condiciones del comercio exterior y a la acumulación sostenida de las reservas internacionales.

Como terminal portuario emergente, el Puerto de Chancay del Perú se ha convertido tras poco más de un año de su inauguración en el principal canal de exportación de los productos agrícolas peruanos hacia China y otros mercados asiáticos. (Imagen: Andina)

La cooperación comercial entre China y Perú ha tenido un crecimiento fluido y significativo, resultado del alto nivel de complementariedad y consonancia entre ambos países. Perú es el 27° socio comercial más grande de China, pero es el séptimo país que tiene mayor superávit comercial con China. China se dedica invariablemente a abrir su mercado al Perú y aborda juntos el camino de desarrollo compartido. El Perú debe aprovechar plenamente las ventajas comparativas que le ofrece el Tratado de Libre Comercio China-Perú, mantener una política comercial abierta y diversificada, y explorar activamente el mercado chino.

Al mismo tiempo, la inversión china en Perú viene profundizándose, lo cual enriquece más a la connotación de la cooperación económica y comercial de ganancias compartidas. La inversión china no solo contribuye al progreso de los sectores minero, energético, agrícola y de infraestructura del Perú, sino que también se expande hacia nuevos ámbitos como la transición a la energía limpia y la economía digital. Esto favorece especialmente a las mype y pyme del Perú, así como a los miles y miles de hogares peruanos.

Las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales de Perú a China han crecido notablemente en 2025: según últimos datos de la parte peruana, el 50% de productos pesqueros del Perú se exportaron a China con un crecimiento del 42.4%. El 77% de la harina de pescado y el 44% de la pota del Perú se exportaron a China, la harina de pescado peruana ocupa durante décadas la mayor cuota de mercado chino y las exportaciones de la pota hacia China han tenido un alto crecimiento de 803%. Los langostinos, ovas de pez volador, algas y otros productos marinos especiales del Perú también lograron crecimientos de dos dígitos en sus exportaciones hacia China. Las exportaciones agrícolas a China aumentaron un 63.5% interanual, destacando las exportaciones de arándanos, paltas y cítricos con aumentos del 147%, 40% y 33% respectivamente.

El Perú se ha convertido en uno de los principales países proveedores de las importaciones chinas de arándanos, paltas, uvas, entre otros productos. Los peluches de alpaca peruanos se han vuelto famosos en China y han sido el producto estrella de la Exposición Internacional de Importaciones de China. Además, diversos productos peruanos como el pisco, pecanas, castañas, café, quinua, maca, productos derivados del cacao y los Toritos de Pucará han sido bien recibidos por el público chino. Recientemente, la Ministra Sun Meijun, Jefa de la Administración General de Aduanas de China, realizó una visita oficial al Perú con una delegación de alto nivel y anunció que los plátanos y las granadas del Perú ya tienen acceso al mercado chino. El Perú alcanza su propio desarrollo industrial y laboral mientras ofrece un origen estable y diverso de productos de buena calidad al mercado chino.

“De Chancay a Shanghai”: Una vía rápida al mercado chino

Como terminal portuario emergente, el Puerto de Chancay del Perú se ha convertido tras poco más de un año de su inauguración en el principal canal de exportación de los productos agrícolas peruanos hacia China y otros mercados asiáticos, con más del 60% de las exportaciones agrícolas del Perú a China que son enviadas a través del dicho puerto.

La posición del Perú como hub regional para la región ha ido adquiriendo mayor relevancia, lo que ha fomentado un conjunto de proyectos de construcción de puertos y ha suscitado el interés de inversión de otros países. El puerto del Callao se encuentra en proceso de ampliación y está desplegando activamente servicios de ruta directa al continente asiático.

La ruta marítima de Chancay a Shanghai ha impulsado directamente las exportaciones a China de quinientas a seiscientas empresas peruanas proveedoras de frutas. (Foto: Presidencia).

Actualmente, la ruta directa Chancay-Shanghai solo tarda 23 días, esto representa una mejora del 30% en la duración de tránsito en comparación con las rutas tradicionales, así como un 30% de la reducción de los costos logísticos. Entre enero y noviembre del 2025, el valor total de las importaciones de frutas peruanas que llegaron al Puerto de Shanghai alcanzó 2.58 mil millones de yuanes (1.3 mil millones de soles), lo que supone un aumento interanual del 117.4%.

Para las frutas peruanas, COSCO Shipping ofrece contenedores refrigerados inteligentes y otras garantías para su transporte en cadena de frío. La Aduana de Shanghai ha abierto especialmente una “vía rápida” para las frutas del Perú, el cual brinda un servicio integral a las 24 horas del día y permite el despacho aduanero en solo 4 horas. Varios lotes de arándanos peruanos ya están reservados antes de su llegada al puerto y, tras pasar por aduanas, son distribuidos hacia miles y miles de hogares chinos.

La ruta marítima de Chancay a Shanghai ha impulsado directamente las exportaciones a China de quinientas a seiscientas empresas peruanas proveedoras de frutas, e incluso más plantaciones se han visto beneficiadas de manera indirecta, este camino de prosperidad seguirá generando un sentimiento de logro y felicidad tangible para los dos pueblos.

En su camino hacia la modernización, China solo se abrirá cada vez más su puerta al exterior. China está dispuesta a compartir oportunidades de desarrollo con el Perú, su socio estratégico integral, para que más productos peruanos de alta calidad vayan al “Encuentro con el Oriente”, se suban al tren de alta velocidad del consumo de China y escriban juntos un nuevo capítulo de apertura, cooperación, beneficios mutuos y ganancias compartidas.

Song Yang es el embajador de la República Popular China en el Perú.