Universidades sin concurso: el nuevo criterio del TC que inquieta a acreedores y expertos (Foto: Eduardo Cavero | GEC)
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Gerardo Rosales Diaz
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En un contexto en el que varias universidades privadas han enfrentado problemas económicos en los últimos años, el Tribunal Constitucional (TC) ha puesto sobre la mesa un nuevo criterio.

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