Alberto Villanueva dejó a su cargo de presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En una carta enviada al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, con fecha 23 de marzo de 2026, presentó su renuncia irrevocable al cargo.

En el documento, el funcionario comunica su decisión de dejar tanto la presidencia como su condición de miembro del Consejo Directivo de la entidad, indicando que la medida responde a “motivos estrictamente personales que le impiden continuar en el ejercicio de sus funciones”.

Cabe recordar que su designación se formalizó mediante las resoluciones supremas N.º 106-2024-PCM, como miembro del Consejo Directivo, y N.º 114-2024-PCM. Villanueva encabezó la entidad desde abril del 2024 y tras casi dos años, deja la posición.

Alberto Villanueva dejó a su cargo de presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Foto: Indecopi.

Motivos de la renuncia

En la carta, el titular del Indecopi señala que su decisión no obedece a factores institucionales, sino a razones personales que le impiden asumir las responsabilidades del cargo.

“Dicha decisión responde a motivos estrictamente personales, los cuales me impiden continuar ejerciendo las altas responsabilidades que me fueron encomendadas”, indica el documento. No se brindan mayores detalles sobre las razones específicas de su salida.

El ahora exfuncionario resaltó el rol de Indecopi como una institución técnica clave en el funcionamiento del mercado. Durante su gestión se priorizó la autonomía técnica y el fortalecimiento institucional del organismo, aspectos que calificó como fundamentales para el desarrollo del país y la protección de los ciudadanos.

Entrega de cargo

Villanueva informó que procederá con la entrega de cargo conforme a las disposiciones de la Contraloría General de la República, con el objetivo de garantizar una transición ordenada.

Según precisa, este proceso busca evitar afectaciones al normal funcionamiento de la entidad en el contexto de su salida. La renuncia deberá ser evaluada por el Ejecutivo, que tendrá a su cargo la designación de su reemplazo en el Indecopi.

Alberto Villanueva Eslava, nuevo presidente del Consejo Directivo del Indecopi | Foto: Indecopi

El Indecopi es la entidad encargada de velar por la libre competencia en el mercado, proteger los derechos de los consumidores y resguardar la propiedad intelectual en el Perú. Su rol es clave porque supervisa que las empresas compitan en igualdad de condiciones, sanciona prácticas abusivas y garantiza que los ciudadanos reciban productos y servicios idóneos, contribuyendo así al buen funcionamiento de la economía.