¿Eres “especialista” o solo lo dices? Indecopi marca la línea en la publicidad de servicios | Foto: Freepik
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En un entorno donde las empresas y profesionales buscan diferenciarse a través de mensajes cada vez más atractivos —especialmente en redes sociales—, el uso de términos como “especialista”, “experto” o “certificado” se ha vuelto parte habitual del lenguaje comercial.

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