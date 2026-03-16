La empresa inició tres acciones legales ante Indecopi contra productores no autorizados de la variedad de uva IFG Ten, comercializada como Sweet Globe. (Foto: Agraria.pe)
La empresa inició tres acciones legales ante Indecopi contra productores no autorizados de la variedad de uva IFG Ten, comercializada como Sweet Globe. (Foto: Agraria.pe)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, multinacional española especializada en el de, ha iniciado nuevas acciones legales en Perú por la propagación y comercialización no autorizada de sus variedades protegidas.

La empresa presentó tres denuncias ante el contra productores que habrían cultivado sin licencia su variedad IFG Ten, comercializada bajo la marca .

Las acciones forman parte de un programa de monitoreo de la cadena de suministro que la compañía aplica en Perú para identificar infracciones vinculadas a sus variedades registradas.

Bloom Fresh señaló que trabaja con productores y exportadores licenciados para revisar datos de exportación y registros de envíos, principalmente hacia Estados Unidos y la Unión Europea, los principales destinos de la .

En ese proceso, la empresa detectó un cargamento de uvas Sweet Globe que habría sido etiquetado como la variedad Sugarone. Los importadores en Estados Unidos están siendo notificados; además, se están tomando medidas para cancelar la licencia del productor y solicitar la eliminación de todas sus plantaciones de la variedad, tanto licenciadas como no licenciadas.

Dicho caso será remitido al y a Indecopi para las acciones correspondientes.

Bloom Fresh monitorea plantaciones, viveros y exportaciones en Perú y tomará acciones ante infracciones.
Bloom Fresh monitorea plantaciones, viveros y exportaciones en Perú y tomará acciones ante infracciones.
LEA TAMBIÉN: Agroindustrial Beta aumenta envíos de arándanos: los campos que impulsan la producción

Bloom Fresh identifica más de 15 viveros en Perú por uvas sin licencia

La compañía también indicó que investiga la propagación ilegal de variedades protegidas dentro del país. Según informó, ha identificado más de 15que estarían involucrados en estas prácticas y prepara acciones legales.

“Defender nuestra propiedad intelectual es esencial para proteger a los productores legítimos que invierten en nuestras variedades y para salvaguardar la integridad de la industria”, afirmó a Agraria.pe Josep Estiarte, CEO de Bloom Fresh.

Estas acciones se suman a resultados previos en Perú, que incluyeron la eliminación de 110 hectáreas de variedades de uva plantadas ilegalmente —como Sweet Globe, Jack’s Salute, Sweet Celebration y Allison— y el pago de multas. Según la empresa, fue la mayor erradicación de plantas ilegales en casos de infracción de uva de mesa en el país.

“Estamos invirtiendo significativamente en identificar y responsabilizar a cualquier persona dentro de la cadena de valor que crea que puede apropiarse de nuestra propiedad intelectual y quedar impune, ya sean viveros, productores u otros actores de la ”, sostuvo.

DATO CLAVE.

  • Operación. Bloom Fresh International es una empresa dedicada al desarrollo de variedades de uva de mesa, arándanos, pasas y cerezas premium, con presencia en mercados internacionales y 50 años de experiencia acumulada en mejoramiento vegetal.
LEA TAMBIÉN: Cerro Prieto renovará hasta 700 hectáreas de arándanos con nuevas variedades genéticas

TE PUEDE INTERESAR

Agrifruits, de capitales peruanos en EE.UU., evita Walmart y Costco por esta estrategia
Westfalia Fruit proyecta crecer hasta 15% en 2026 con impulso de nueva planta en Chiclayo
EE.UU. pagó mejores precios a la uva peruana y palta apunta a Europa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.