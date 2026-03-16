Bloom Fresh , multinacional española especializada en el mejoramiento de variedades de frutas , ha iniciado nuevas acciones legales en Perú por la propagación y comercialización no autorizada de sus variedades protegidas.

La empresa presentó tres denuncias ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) contra productores que habrían cultivado sin licencia su variedad IFG Ten, comercializada bajo la marca Sweet Globe.

Las acciones forman parte de un programa de monitoreo de la cadena de suministro que la compañía aplica en Perú para identificar infracciones vinculadas a sus variedades registradas.

Bloom Fresh señaló que trabaja con productores y exportadores licenciados para revisar datos de exportación y registros de envíos, principalmente hacia Estados Unidos y la Unión Europea, los principales destinos de la uva de mesa peruana.

En ese proceso, la empresa detectó un cargamento de uvas Sweet Globe que habría sido etiquetado como la variedad Sugarone. Los importadores en Estados Unidos están siendo notificados; además, se están tomando medidas para cancelar la licencia del productor y solicitar la eliminación de todas sus plantaciones de la variedad, tanto licenciadas como no licenciadas.

Dicho caso será remitido al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y a Indecopi para las acciones correspondientes.

Bloom Fresh monitorea plantaciones, viveros y exportaciones en Perú y tomará acciones ante infracciones.

Bloom Fresh identifica más de 15 viveros en Perú por uvas sin licencia

La compañía también indicó que investiga la propagación ilegal de variedades protegidas dentro del país. Según informó, ha identificado más de 15 viveros que estarían involucrados en estas prácticas y prepara acciones legales.

“Defender nuestra propiedad intelectual es esencial para proteger a los productores legítimos que invierten en nuestras variedades y para salvaguardar la integridad de la industria”, afirmó a Agraria.pe Josep Estiarte, CEO de Bloom Fresh.

Estas acciones se suman a resultados previos en Perú, que incluyeron la eliminación de 110 hectáreas de variedades de uva plantadas ilegalmente —como Sweet Globe, Jack’s Salute, Sweet Celebration y Allison— y el pago de multas. Según la empresa, fue la mayor erradicación de plantas ilegales en casos de infracción de uva de mesa en el país.

“Estamos invirtiendo significativamente en identificar y responsabilizar a cualquier persona dentro de la cadena de valor que crea que puede apropiarse de nuestra propiedad intelectual y quedar impune, ya sean viveros, productores u otros actores de la cadena de suministro”, sostuvo.

DATO CLAVE.

Operación. Bloom Fresh International es una empresa dedicada al desarrollo de variedades de uva de mesa, arándanos, pasas y cerezas premium, con presencia en mercados internacionales y 50 años de experiencia acumulada en mejoramiento vegetal.

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