Beta informó que durante la campaña 2025 logró exportar más de 1,897 contenedores de arándanos. (Foto: Difusión)
, superando de esta manera los 1,624 contenedores registrados en 2024.

“Este resultado refleja un crecimiento sostenido y reafirma la solidez y competitividad de la agroindustria peruana en los mercados internacionales”, resaltó la empresa a través de sus redes sociales.

La firma indicó que dicho avance se logró, entre otros factores, debido a la . “A través de una gestión enfocada en la eficiencia y la innovación permanente, atendemos los mercados más exigentes, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del agro y el liderazgo del Perú en la agroindustria global”, señaló.

Facturación apalancada en arándanos y uva de mesa

En mayo último, Lionel Arce, gerente general de la compañía, en diálogo con Gestión, señaló que el estimado de ingresos de la empresa para el 2025 era de US$ 300 millones, siendo que el monto estaría apalancado sobre todo en las campañas de arándanos y de uva de mesa. En el caso específico de la uva, "Sin embargo, de no ser el caso, vamos a seguir con Sweet Globe y Allison", añadió.

Asimismo, adelantó que reemplazarían áreas de Red Globe, Crimson y Thompson debido a edad (entre 18 a 20 años) por los tipos Allison y Sweet Globe.

“La idea es que al final de este año todo sea Allison y Sweet Globe, debiendo ser más o menos unas 700 has de Sweet Globe y 500 has de Allison”, remarcó.

Lionel Arce, gerente general de Complejo Agroindustrial Beta.
